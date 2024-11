Uoc Malattie infettive, “Testing week” per infezioni a trasmissione sessuale

Dal 27 novembre, senza impegnativa, test gratuiti per HIV e per altre malattie a trasmissione sessuale

Verona, 26 novembre 2024

Si accede senza appuntamento, senza impegnativa e con totale garanzia di privacy. Da mercoledì 27 novembre a martedì 3 dicembre a Borgo Roma si terrà la campagna di prevenzione e informazione su HIV e le altre infezioni a trasmissione sessuale. La “Testing week” è la settimana open organizzata dal Centro Mistra (Multidisciplinare Infezioni Sessualmente TRAsmesse), attivo nell’Uoc Malattie infettive diretta dalla professoressa Evelina Tacconelli. L’obiettivo della settimana è di raggiungere tutta la popolazione sessualmente attiva, in particolare adolescenti e giovani adulti con un messaggio rispettoso della sessualità, che sia sicura e libera da coercizione, violenza o discriminazione.

Orari ambulatorio. In occasione della Giornata Mondiale per la lotta all’AIDS che ricorre l’1 dicembre, nei giorni 27-28-29 novembre, 2-3 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 22:00 e domenica 1 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20: sarà possibile accedere liberamente presso gli ambulatori delle Malattie Infettive (Policlinico Borgo Roma – scala D, 1° piano) per counseling e screening per HIV e le principali infezioni a trasmissione sessuale, con prelievo di sangue e di altri campioni biologici appropriati. Il test HIV è totalmente gratuito e può essere effettuato in modo anonimo. Non verranno effettuate visite mediche. Per info: www.centromistra.com/eventi o mail centro.mistra@aovr.veneto.it.

Tutela privacy. I risultati dello screening verranno pubblicati su DSE o FSEr, accessibili direttamente dall’utente tramite SPID o CIE (solo in caso di test HIV anonimo, tale risultato dovrà essere ritirato in formato cartaceo). In caso si renda necessario un trattamento specifico, entro qualche giorno dalla data di pubblicazione dell’esito, il paziente riceverà, direttamente sul proprio DSE/FSEr, le indicazioni terapeutiche del caso.

Interessati. Tutti gli individui sessualmente attivi sono a rischio per infezioni a trasmissione sessuale, anche se non tutti allo “stesso modo” e per le “stesse cose”. In generale, esistono gruppi di individui per i quali l’aumento del rischio di HIV e infezioni sessualmente trasmesse non è uniforme a livello mondiale. In alcuni paesi, infatti, nelle popolazioni vulnerabili possono rientrare gli adolescenti ed i giovani adulti, la popolazione femminile ed i migranti mentre in altri possono essere i migranti ed i rifugiati, il personale militare, gli autotrasportatori su lunghe distanze o i minatori. Oltre alle fasce di vulnerabilità, dal punto di vista sanitario sono 5 i gruppi di persone che, indipendentemente dal contesto, presentano un rischio aumentato di acquisizione di infezione da HIV ed infezioni sessualmente tramesse: uomini che hanno rapporti con altri uomini, persone dedite alla prostituzione, donne transgender, persone che hanno libertà assente o molto limitata (es: carceri), persone che utilizzano droghe per via endovenosa.

Non solo HIV. Le IST/Infezioni sessualmente trasmesse sono molte. L’HIV è l’infezione più nota, ma ci sono anche Chlamydia, Sifilide, Gonorrea, Epatite A, Epatite B, Epatite C, Herpes genitale, Condilomi, Mycoplasma genitalium e Vaiolo della scimmia. Per info: sito https://www.centromistra.com.

Centro MISTRA. Il Centro offre numerosi servizi con un percorso clinico personalizzato in relazione agli elementi che emergono durante la visita, in uno spazio protetto, confidenziale e sicuro in cui ogni utente si possa sentire libero di parlare della propria vita sessuale. Il team clinico è costituito dalle dott.sse Maddalena Cordioli e Lorenza Lambertenghi oltre che dai medici in formazione specialistica, all’interno dell’UOC guidata dalla prof.ssa Tacconelli. L’apporto multidisciplinare viene garantito dalla stretta collaborazione con gli specialisti di aree affini quali Microbiologia, Ginecologia e Ostetricia, Psicologia clinica, Chirurgia Colo-proctologica, mentre la componente di ricerca, ulteriore anima del Centro, vede realizzazione nella partecipazione dello stesso al WHO Collaborating Center for Sexual Health and Vulnerable Populations, diretto dal dott. Massimo Mirandola, dell’Uoc di Malattie Infettive.