Uoc Medicina trasfusionale e Guardia di Finanza

Stamattina, 28 militari donatori per la prima volta

Verona, 26 novembre 2024

Sono stati 28 i militari della Guardia di Finanza che, stamattina, accompagnati dal Comandante Provinciale, Colonnello t.ST Italo Savarese, sono venuti a donare il sangue al Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Borgo Trento.

La scelta di diventare donatori rientra nelle attività solidali pensate dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, nell’anno di ricorrenza dei 250 anni della fondazione del Corpo e rappresenta un esempio concreto di impegno verso la comunità cittadina. La loro donazione contribuisce infatti a garantire una risorsa preziosa per le innumerevoli esigenze cliniche degli ospedali AOUI.

Ad accoglierli, il direttore dell’Uoc Medicina trasfusionale dott. Giorgio Gandini che ha espresso un ringraziamento al Corpo della Guardia di Finanza per l’importante iniziativa e a tutti i suoi membri che hanno partecipato.

Dott. Giorgio Gandini direttore Uoc Medicina trasfusionale: “Il sangue è sempre, e continua ad essere, un elemento fondamentale per la terapia dei pazienti: in ambito chirurgico, trapianti e per le moltissime patologie mediche che ogni giorno affliggono i pazienti della nostra città e di tutta Italia. Il gesto di persone che, volontariamente e liberamente, in maniera del tutto personale e spontanea, si presentano a donare sangue è fondamentale perché sia garantita a tutti i cittadini la salute e la cura delle malattie. Oggi è un giorno importante perché la Guardia di Finanza viene con grandi numeri a donare sangue e plasma presso la nostra struttura, dando un segno importante che loro, servitori dello Stato, sono anche servitori di ogni cittadino e contribuiscono a garantire la sicurezza trasfusionale a tutti quanti”.