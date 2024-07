Uoc Ostetricia e Ginecologia, open day “Dalla parte di noi donne”

Visite gratuite per la prevenzione e la salute femminile

Verona, 10 luglio 2024

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona aderisce all’Open day “Dalla parte di noi donne”, che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione femminile sul tema della prevenzione ginecologica. Sarà l’Uoc di Ostetricia e Ginecologia diretta dal prof Massimo Piergiuseppe Franchi ad offrire visite gratuite ginecologiche per tutte le donne del territorio veronese.

Come aderire. Per accedere all’iniziativa, che si terrà lunedì 15 luglio dalle ore 14:00 alle ore 18:30 al terzo piano del padiglione 29, occorre registrarsi sul sito https://dallapartedinoidonne.it. Possono partecipare all’iniziativa le donne maggiorenni non in gravidanza, che non sono attualmente in cura da uno specialista per una patologia ginecologica cronica e non si sono sottoposte a una visita ginecologica negli ultimi 6 mesi.

“Dalla parte di noi donne” nasce dalla consapevolezza che la prevenzione è fondamentale per la salute femminile. L’iniziativa è organizzato da Alfasigma e patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), dalla Fondazione Onda ETS e da Federfarma, si svolgerà in 20 Aziende Sanitarie aderenti sul territorio nazionale.

Franchi: “La prevenzione nell’ambito della salute femminile rappresenta un tema sul quale siamo impegnati da sempre. Un grande ospedale come il nostro ha anche il compito di far vivere in salute la propria collettività, non solo con interventi in sala operatoria, ma anche con la prevenzione. In questa giornata eseguiremo visite ginecologiche gratuite per tutte le donne e sono orgoglioso di poter offrire, con la mia equipe, una tale opportunità che dimostra alle donne del nostro territorio un impegno concreto al loro fianco”.