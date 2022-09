Caporeparto aggressivo: sciopero ad oltranza nella logistica della Coca Cola di Nogara

Oggi, Martedì 13 Settembre, la logistica della Coca Cola di Nogara è stata interrotta da uno sciopero ad oltranza, avviato attorno alle 14 del pomeriggio, a cui hanno preso parte una cinquantina di lavoratori e lavoratrici appartenenti all’appalto logistica-magazzino. I lavoratori e le lavoratrici si oppongono al reintegro sul posto di lavoro di un ex caporeparto, allontanato a seguito di un’aggressione ai danni di un delegato sindacale della Filt Cgil Trasporti.

L’ex caporeparto è noto nel “cantiere” per i suoi metodi aggressivi, fatti di insulti e minacce che talvolta sfociano in vere e proprie aggressioni fisiche. A suo carico risultano infatti esserci 6 denunce di aggressione, quattro delle quali sono in nostro possesso, di cui almeno una ancora in corso e passibile di effetti giudiziari.

Benché demansionato, I lavoratori e soprattutto le lavoratrici dell’appalto logistica della Coca Cola di Nogara non si sentono più sicuri a lavorare fianco a fianco a tale soggetto e chiedono il suo spostamento in reparto più isolato, e continueranno a protestare fintanto che la controparte aziendale (la cooperativa titolare dell’appalto) non proporrà una soluzione efficace.

La mobilitazione continuerà pertanto domani, Mercoledì 14 Settembre, dalle 8.30 alle 17.00.