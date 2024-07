Bruno Danovaro, campione del mondo di arti marziali, è sul Garda

Il campione del mondo pro arti marziali Bruno Danovaro è arrivato sul Garda, frequentatore abituale della zona, di cui è grande estimatore. Nonostante sia in preparazione per i prossimi impegni agonistici, previsti per autunno in Costa Azzurra Villeneuve Loubet nella specialità di karate full contact stile kyokushinkay all around, poi nel Grappling(lotta), e forse un ritorno al passato nelle prove di forza estreme, solleticato dagli sponsor, che proprio nel pomeriggio incontrerà a Verona. Poco prima ritirerà il Premio Fair play, per essersi distinto nel suo sport, per la sua educazione e per essere Ambassador per la federazione svizzera WIBK, come promotore dei valori sani ed educativi dello sport. Il fuoriclasse delle arti marziali, incapace di restare fermo, a disputato ieri l’ennesima gara in bicicletta specialità Gravel percorrendo in solitaria 257 km, nella splendida cornice del Garda, ed oggi 23 km di corsa Trail. Lo attendono a pranzo in uno splendido agriturismo dove Danovaro potrà gustare cibo e vino del Garda di cui è grande estimatore.