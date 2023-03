Primoz Roglic vince la quarta tappa della Tirreno-Adriatico. Lennard Kämna è la nuova Maglia Azzurra

Tortoreto, 9 marzo 2023

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha vinto la quarta tappa della 58^ Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, la Greccio-Tortoreto di 218 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) e Adam Yates (UAE Team Emirates).



Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe) è la nuova Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.



RISULTATO PROVVISORIO

1 – Primoz Roglic (Jumbo-Visma) – 218 km in 5h00’04”

2 – Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) s.t.

3 – Adam Yates (UAE Team Emirates) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 – Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe)

2 – Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 6″

3 – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 8″

LE MAGLIE

Maglia Azzurra , leader della Classifica Generale, sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe)

, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Maglia Ciclamino , leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.it – Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia – Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998, sponsorizzata Crédit Agricole – João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates)

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Primoz Roglic ha dichiarato: “Il nostro piano oggi era vincere la tappa ma non ero la prima opzione. La caduta di Wout ha cambiato le carte in tavola ma sono riuscito a farcela. E’ bello vincere, soprattutto dopo i recenti infortuni”.



La Maglia Azzurra Lennard Kämna, subito dopo l’arrivo, ha detto: “Ad essere onesto ho sottovalutato questa tappa stamattina. Non pensavo che la salita finale fosse così dura ma già durante il primo giro ho avuto la sensazione di poter prendere la maglia a Ganna. Ho lottato tanto per ottenerla e domani farò altrettanto per difenderla anche se so che sarà molto complicato”.