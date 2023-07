Tour de France: e se toccasse a Hindley?

In attesa dei Pirenei, che segneranno in maniera importante la classifica di questa edizione del Tour de France, le prime tappe spagnole della corsa hanno già dato le prime parziali sentenze.

Due nomi pesanti, lo spagnolo Mas e l’ecuadoriano Carapaz (vincitore del Giro 2019), hanno già alzato bandiera bianca per infortunio.

Buone, al momento, le prove dei favoriti Pogacar e Vingegaard, sempre pronti a marcarsi reciprocamente.

Altrettanto apprezzabili, però, sono anche le prestazioni di Jay Hindley. Proviamo un azzardo! E se fosse proprio lui l’uomo in grado di beffare i due litiganti e portare a Perth la maglia gialla (sarebbe il secondo australiano dopo Cadel Evans)?

Ma chi è questo ciclista del 1996, scoperto dal grande pubblico nel 2020 al Giro? Scalatore puro, capace di vincere solo gare di seconda fascia, si trova in maglia rosa, quasi per caso, nel 2020. Finisce, comunque, buon secondo dietro Hart quell’edizione. Sfortunato e discontinuo nel 2021, sembra giá finito! E, invece, ecco l’impresa nella corsa italiana 2022, dove batte il favorito Carapaz (primo vincitore proveniente dalla terra dei canguri)! Nel 2023 non difende il titolo e punta tutto sul Tour. Sembra in uno stato di grazia. E se questa continuasse? I galletti possono fare gli scongiuri!

di Matteo Peretti