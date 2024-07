Tour de France: quattro re per un solo trono

Grande equilibrio dopo la prima settimana di gara nella classifica generale del Tour de France con quattro re a contendersi l’ambito trono di Nizza.

In maglia gialla troviamo lo sloveno Pogacar, fresco vincitore del Giro d’Italia e naturale favorito 2024, visto il presunto ritardo di preparazione del vincitore uscente Vingegaard. Secondo in classifica generale è l’attuale maglia bianca, il belga Remco Evenepoel, già vincitore della Vuelta 2022 e del campionato del mondo del medesimo anno.

Quarto è un altro tra i favoriti della vigilia, l’eterno Primoz Roglic, maglia rosa nel 2023, vincitore di tre maglie rosse (2019-20 e 21) e già secondo nella corsa francese 2020 dietro il connazionale Tadej.

Chiude il lotto il terzo in classifica, il già citato danese Vingegaard. Quest’ultimo merita un capitolo a parte. Partito probabilmente a riflettori spenti, reduce da un grave infortunio in primavera, si è mostrato, invece, già in ottima forma nelle prime tappe. Ha resistito in più occasioni agli attacchi dell’attuale leader e ha perso solo qualche manciata di secondi sul Galibier e a cronometro. Sarà lui il “re di denari” di questo Tour de France o dovremo festeggiare la doppietta Giro-Tour di Pocagar? Oppure toccherà a Remco? E Roglic, che é apparso come il più debole dei quattro, riuscirà a ribaltare il tavolo?

Poche speranze le hanno le possibili sorprese. Lo spagnolo Ayuso e il portoghese Almeida, che sembrano gli atleti con le maggiori chance per recitare questo ruolo, sono in verità della stessa squadra dell’attuale maglia gialla, quindi difficilmente avranno giornate di libertà. Sarà, quindi, solo una lotta tra i quattro re, in attesa di capire di chi sarà il trono giallo”!

Da sabato sui Pirenei le prime risposte.

di Matteo Peretti