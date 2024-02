La Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (riconosciuta dal CONI) sarà presente a EOS Verona, il più grande salone europeo di turismo venatorio, pesca e sport all’aperto

Dal 17 al 19 febbraio la FIDASC attende gli appassionati di cinofilia e tiro al suo stand. Area dimostrativa della specialità sportiva del Paintball

Roma 16 febbraio 2024

A Veronafiere arriva dal 17 al 19 febbraio EOS-European Outdoor show, il salone europeo dell’outdoor con caccia, pesca, sport all’aperto e a contatto diretto con la natura.

All’interno di questo prestigioso appuntamento non poteva mancare la FIDASC, la Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (riconosciuta dal CONI).

La presenza della Federazione a EOS è sicuramente doverosa, non solo per quanto riguarda tutto ciò che è legato alle varie specialità della disciplina del tiro, compresa quella con l’arco da caccia e anche le ultime come il field target e il paintball ma, soprattutto, al mondo variegato e affascinante della cinofilia in tutte le sue innumerevoli accezioni. Da quella venatoria, che possiamo definire “classica” e originaria, a tutte le altre specialità che spaziano dall’agility allo sleddog.



La Federazione sarà presente a EOS non solo con uno spazio espositivo istituzionale (padiglione 10 stand A300) di 40 mq con 3 lati aperti e con tutti gli esperti e dirigenti delle varie specialità, ma anche con un’area dimostrativa del Paintball situata nel padiglione 10 area L206.

Il presidente Felice Buglione e numerosi dirigenti, coordinatori e tecnici delle varie discipline saranno lieti di incontrare tutti gli atleti o gli appassionati desiderosi di avvicinarsi alle nostre discipline.

Il Paintball è uno sport che sta riscuotendo un grosso successo soprattutto tra i più giovani: non una simulazione di combattimento bensì un vero e proprio sport di abilità. Occorre infatti rapidità e precisione nel colpire gli avversari con delle palline sparate con i ‘marcatori’ (un’apposita attrezzatura sportiva) che all’impatto rilasciano colore (atossico, biodegradabile e lavabile con semplice acqua fredda) per eliminarli dalla partita.

IL VIDEO DIMOSTRATIVO DELLA FEDERAZIONE SUL PAINTBALL https://www.youtube.com/watch?v=t02jE32FbJE