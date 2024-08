Gravissimi disagi per i docenti fuori sede per il ritardo della pubblicazione delle graduatorie di assegnazione provvisoria interprovinciale

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani segnala il grave ritardo con cui si stanno pubblicando in moltissimi ambiti territoriali (ex uffici scolastici provinciali) le graduatorie di utilizzazione e assegnazione provvisoria interprovinciali definitive. I docenti di ruolo fuorisede stanno vivendo un vero e proprio disagio di carattere psicologico con gravissime ripercussioni anche sul piano economico. Non è possibile in data odierna (21 agosto) ignorare quale sarà la propria sede di attribuzione. Nel caso in cui non venisse accolta la domanda ci sarà pochissimo tempo per acquistare i biglietti per raggiungere le proprie sedi di servizio, che, a distanza ravvicinata dal giorno di partenza e in concomitanza con il rientro di molti vacanzieri, raggiungeranno costi proibitivi; senza considerare che non ci sarà neanche molto tempo per valutare con calma gli alloggi. Non è la prima volta che si verifica una simile situazione.

Duole, appena si segnalano delle problematiche reali, sentire rispolverare la retorica del “docente missionario”; la passione per l’insegnamento non dovrebbe comportare lo svilimento della persona e la mancanza di attenzione verso una categoria di professionisti che si assume quotidianamente un compito delicatissimo.

La tensione emotiva dei docenti e delle relative famiglie sembra passare inosservata o un piccolo inconveniente.

Chiediamo che in futuro tali procedure amministrative vengano processate per tempo, consentendo almeno un mese prima dell’avvio dell’anno scolastico il completamento delle operazioni necessarie.

Prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU