Il Comitato per l’Ospedale di Isola della Scala fa centro: centinaia le persone al presidio di sabato 8 marzo 2025

Il tema della salute è evidentemente ancora ben radicato negli isolani, che nella

tarda mattinata di sabato 8 marzo hanno risposto in gran numero all’appello lanciato

nei giorni precedenti dal Comitato per l’Ospedale e dalle Associazioni isolane Avis,

Aido, Fevoss, Diabetici, Grida, Pensionati, Piccola Fraternità, Coop. La Scintilla,

Centro Noi e Gruppo Alpini, che si stanno spendendo sul territorio per tutelare un

diritto fondamentale dei cittadini, quello della salute.

Qualche centinaio le presenze per un meeting che ha voluto fare il punto sull’attuale

situazione della sanità isolana e dei Comuni limitrofi.

“Il Comitato per l’Ospedale e le associazioni che lo sostengono – ha spiegato la

presidente Giovanna Zarantonello – è impegnato a salvaguardare i servizi sanitari

indispensabili per i cittadini, cercando di opporsi ai continui tagli e chiusure decisi

dalla politica regionale”.

Tra gli interventi quello della vice presidente del comitato Maddalena Salgarelli

che ha ripercorso la storia della struttura ospedaliera isolana dal 2018 ai giorni

nostri. “Dopo la chiusura definitiva dei reparti -ha spiegato Salgarelli- la dirigenza

dell’Ulss 9 Scaligera si era impegnata ad incrementare i servizi ambulatoriali e

diagnostici; inoltre le schede sanitarie del 2019 prevedevano per Isola della Scala

l’attivazione di un punto di primo intervento h24 che avrebbe dovuto essere un

presidio di riferimento per casi urgenti ma non gravi. Purtroppo – ha continuato la

vice presidente del comitato – nulla è stato attivato in questi anni, anzi abbiamo

assistito ad una progressiva riduzione degli ambulatori di medicina, ortopedia,

cardiologia, chirurgia e tanto altro.

Anche il punto Avis, per i donatori di sangue, è stato drasticamente ridotto ad un

solo giorno al mese. Oggi – spiega Salgarelli – ci troviamo con una struttura che

nonostante porti il nome di Centro Sanitario Polifunzionale, garantisce solamente un

punto prelievi per le analisi del sangue, una radiologia, due o tre volte a settimana e

poco altro. Il cantiere avviato da molti mesi e che si

dovrebbe concludere nel 2026, riguarda una ristrutturazione che dovrebbe garantire

a Isola della Scala un ospedale di comunità con 24 posti letto, ma non si sa nulla dei

servizi ambulatoriali e di diagnostica”.

Alla fine del suo intervento Maddalena Salgarelli ha rivolto un invito accorato ai

politici locali: “Nel settembre del 2023 le amministrazioni comunali di Isola della

Scala, Trevenzuolo, Erbè, Nogarole Rocca e Vigasio si erano impegnate

formalmente approvando nei loro Consigli Comunali una mozione sottoscritta da

oltre 3.600 persone in cui si chiedevano maggiori servizi sanitari per questo vasto

territorio e oggi qui, con questa iniziativa, vogliamo rinnovare questo invito a

portare avanti queste richieste in modo più incisivo per il bene delle loro comunità”.

Presente all’incontro anche Anna Maria Bigon, vice presidente della Quinta

Commissione Sanità e Sociale della Regione Veneto, che ha parlato della

situazione generale della sanità nel Veneto. “In Veneto – ha esordito Bigon –

abbiamo certamente delle eccellenze a livello sanitario, abbiamo due

importanti università, Padova e Verona, e siamo valutati dal Ministero della Salute

come una regione che funziona, secondo i loro indicatori. Ogni regione – ha

spiegato Anna Maria Bigon – ad esempio, deve raggiungere l’obiettivo del 10% di

assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti oltre i 65 anni, però la

legge non dice quante ore siano necessarie per queste persone.

Così accade che nella nostra regione sono mediamente 4 al mese contro le 4, 5, 6, 8

e anche 10 la settimana in altre regioni italiane. Quindi – ha continuato Bigon –

abbiamo evidentemente un problema sul territorio, acuito anche dalla carenza di

medici, di infermieri e operatori socio sanitari come certificato dalla Fondazione

Gimbe. La scarsità di medici, soprattutto di famiglia, ha proseguito Anna Maria

Bigon, ha determinato, nello scorso anno, circa 2 milioni di ingressi nei pronti

soccorso. Solo in Veneto, nel 60% si trattava di codici bianchi e quindi di problemi

probabilmente risolvibili se il paziente avesse avuto il suo medico di famiglia”. In

conclusione la vice presidente della Quinta Commissione si è detta convinta che un

presidio sanitario a Isola della Scala sia fondamentale, proprio per non lasciare

sguarnita tutta la vasta zona territoriale a sud di Verona.

A conclusione dell’incontro la segretaria del comitato Claudia Tinto, dopo aver

evidenziato che anche lo Sportello “Diritto alle cure” attivato da luglio 2024 a Isola

presso la sede della Fevoss dal comitato stesso, sta incontrando grosse difficoltà per

mancate risposte alle istanze presentate, ha letto ai presenti la lettera – documento

finale, che sarà inviata alla Regione Veneto, alla dirigente dell’Ulss 9 Scaligera e ai

Sindaci dei cinque Comuni, contente un pressante invito a fare tutto il possibile per

ridisegnare la sanità pubblica nella zona e garantire i servizi sanitari indispensabili

per la salute dei cittadini.