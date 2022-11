Torna “Ti racconto un Albero”, il concorso di Natale dedicato alle scuole

LE OPERE PREMIATE SUL PALCO DI VERONA IN LOVE PORTERANNO IN SCENA L’AMORE PER LA SOSTENIBILITÀ

Promosso dal Consiglio di Bacino Verona Nord, in collaborazione con Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero e Serit e con il Patrocinio del Provveditorato agli Studi di Verona, torna con la sua seconda edizione “Ti racconto un Albero”, il concorso di Natale che sensibilizza al rispetto per l’ambiente i bambini e i ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei 58 Comuni del bacino territoriale Verona Nord.

Alla prima edizione hanno partecipato più di 60 classi e, quest’anno, la “Theatre edition” si preannuncia ancora più coinvolgente: oltre a realizzare un Albero di Natale alto almeno 50 cm riutilizzando materiali di scarto, che non siano alimentari, le classi partecipanti dovranno mettere in scena la storia dell’”Albero sostenibile”, come racconta il Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, Gianluigi Mazzi «La novità di questa edizione è la richiesta di creare una “pièce teatrale”. Rappresentare la storia dell’albero con una vera e propria sceneggiatura teatrale sarà una sfida entusiasmante per bambini e ragazzi e li porterà a scoprire le inclinazioni di ciascuno, che non è detto debbano essere quelle di attore, ma magari di autore, costumista, regista o scenografo. Ci auguriamo che le scuole partecipino numerose e che ci stupiscano ancora una volta».

Ad essere valutata non sarà infatti solo la qualità dell’opera realizzata, bensì la capacità di racconto dell’opera, con l’obiettivo di creare una storia bidirezionale, in grado di far incontrare attore e spettatore sul tema della sostenibilità ambientale, come ha evidenziato il Direttore Teatrale, attore e regista veronese Solimano Pontarollo, intervenuto insieme ad Alessandra Biti di Studioventisette che ideato il concorso, nell’incontro online con insegnanti e dirigenti scolastici che si è tenuto lo scorso 27 ottobre. Un contest perfettamente calato nell’attualità, non solo perché tratta il delicato tema del rapporto uomo-ambiente, ma perché lo fa sfruttando il potere delle storie di creare coinvolgimento, emozione ed immedesimazione. Quest’anno, passando da storytelling a storyplaying, il testo della storia diventa pretesto per agire in scena come spiega la Presidente del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Giorgia Speri «Recitare è, letteralmente, un mettersi in gioco e il teatro è l’emblema del “qui ed ora”. Esattamente ciò che richiede lo stato di salute del nostro pianeta: agire, ora, con urgenza. Attraverso il concorso, chiediamo ai ragazzi di individuare qual è il messaggio più importante che vogliono trasmetterci e, con fantasia, di metterlo in scena». Presenti al lancio del concorso di Natale nella Sala Rossa della Provincia anche il direttore Thomas Pandian, Fabrizio Bertolini, Andrea Allegri e Bruna Anderloni del CdA del Consorzio di Bacino Verona Due, oltre al sindaco di Bosco Chiesanuova Claudio Melotti, componente del Comitato del Consiglio di Bacino Verona Nord.

Al centro, il tema del rifiuto come risorsa, come oggetto che con la creatività diventa altro «I materiali di scarto potranno essere riutilizzati per creare l’albero di Natale ma anche per i costumi e la scenografia, trasformando in risorse oggetti che altrimenti diventerebbero rifiuti. Anche i premi, bellissimi, saranno in linea con i principi e i valori di sostenibilità e attenzione per la natura che hanno ispirato il concorso» dichiara la componente del CdA Serit, Mariangela Fogliardi, presente insieme a Riccardo Maraia e alla Vice Presidente Laura Nascimbeni. La premiazione sarà un momento indimenticabile per i bambini e i ragazzi, protagonisti indiscussi di questo progetto: 12 delle opere teatrali realizzate verranno infatti premiate e portate in scena domenica 12 febbraio 2023 dalle 10.00 alle 13.00 sul palco principale dell’evento di Verona in Love, in un vero e proprio show. Nella splendida cornice di Piazza dei Signori, circondati dalla suggestiva atmosfera di cui è intriso l’evento, verrà celebrato l’amore per la sostenibilità proprio attraverso il racconto dei piccoli grandi artisti che hanno partecipato al progetto. Per partecipare al concorso, basterà collegarsi al sito www.tiraccontounalbero.itda lunedì 5 alle 23.59 di giovedì 15 dicembre, iscriversi e caricare i materiali richiesti, ovvero sinossi e sceneggiatura teatrale con la storia de l’«Albero sostenibile» corredata da foto esplicative e video della rappresentazione scenica di durata compresa tra 5 e 10 minuti. Tutte le informazioni utili sono riportate nel regolamento del concorso sul sito del progetto. La giuria valuterà le opere pervenute e darà comunicazione dei vincitori entro il 31 gennaio 2023.