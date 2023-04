I fondi PNRR portano nuovi marciapiedi e abbattono barriere architettoniche a Negrar e Arbizzano

Negrar di Valpolicella, 26 aprile 2023.

Prosegue con due importanti interventi finanziati dal PNRR il piano del Comune di Negrar di Valpolicella per l’aumento della sicurezza del territorio e la riqualificazione urbana di capoluogo e frazioni.

Tra maggio e giugno infatti apriranno due nuovi cantieri ad Arbizzano e a Negrar: in via Stella, per l’adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche di un tratto di marciapiede; in via san Martino, per il completamento del marciapiede e delle opere di urbanizzazione.

L’intervento in via Stella prevede il rifacimento dell’area dedicata a marciapiede tra l’incrocio semaforizzato con via Valpolicella e l’incrocio con via Dante Alighieri. “Considerato lo stato di fatto della strada – illustra l’assessore ai Lavori Pubblici Bruno Quintarelli – sarà possibile creare un’area marciapiede sul lato dei numeri civici pari: oltre a migliorare l’aspetto estetico e funzionale del marciapiede esistente, l’intento dell’intervento è di rendere la nuova area di transito pedonale adeguata anche ad un transito per disabili. Ove consentito dalle caratteristiche della strada, il marciapiede sarà realizzato in pietra, mentre in altre sezioni il limite il pedonale verrà individuato mediante colorazione rossa, pittogrammi rappresentanti il passaggio pedonale, borchie acustiche (occhi di gatto) oltre a delle gemme carraie a Led”.

Per quanto riguarda via San Martino, la situazione da risolvere si presenta complessa: l’asse viario è attualmente sprovvisto di marciapiedi su entrambi i lati, e lungo il Progno si trovano paracarri in pietra intervallati da spazi senza protezione. Tutte le case sul lato ovest della strada, tra l’altro, hanno cancelli pedonali e accessi carrai al livello stradale, che rendono difficoltosa la realizzazione di un marciapiede rialzato anche di pochi centimetri: “Per questa ragione – spiega l’assessore Quintarelli – abbiamo deciso di procedere con un marciapiede realizzato a livello stradale ben segnalato da un’asfaltatura colorata e stampata con disegni geometrici che ben la identificano. Tra il marciapiede e la carreggiata stradale verrà posta una canaletta di raccolta delle piogge per delimitare ancor meglio il passaggio tra i due elementi e permettere un più rapido convogliamento delle acque verso le due caditoie poste a sud della strada”.

La protezione verso il Progno per evitare l’accidentale caduta di persone sarà realizzata con un muretto in cemento cui verrà sovrapposto un parapetto in ferro. La parte sottostante in cemento è stata inserita per proteggere la recinzione da eventuali urti di manovra delle automobili che utilizzino gli stalli ricavati su tutto il lato ovest della strada. La protezione dei pedoni avverrà invece tramite la realizzazione di alcuni paracarri con lo stesso disegno del parapetto, mentre per quanto riguarda le barriere architettoniche le opere progettate non presenteranno ostacoli di sorta per le persone con ridotte capacità motorie.

Esprime soddisfazione per queste ulteriori opere per il miglioramento delle infrastrutture del territorio il sindaco di Negrar di Valpolicella Roberto Grison: “Vi sono alcuni elementi qualificanti che caratterizzano le due opere, pur diverse tra loro per localizzazione e dimensioni: si tratta infatti di due interventi che contribuiranno all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle due aree e, nel contempo, all’aumento della sicurezza sia in termini di mobilità che di situazione idrogeologica grazie all’ottimizzazione della gestione delle acque e dei sottoservizi; inoltre, si tratta di due interventi di riqualificazione urbana resi possibili grazie all’utilizzo di fondi PNRR, cui il nostro Comune ha da subito puntato vista l’importanza dei progetti che ci permetteranno di realizzare”. Un ultimo aspetto è dedicato dall’assessore Quintarelli alla comunicazione con la cittadinanza: “Per entrambi i progetti, che avranno un impatto positivo sui quartieri una volta realizzati, ma che per qualche tempo interferiranno con la normale fruizione delle aree interessate dai cantieri, abbiamo programmato due incontri con i residenti per illustrare l’opera, le lavorazioni, l’allestimento del cantiere, e comunicare la data di inizio. Per Via Stella ci siamo trovati sul posto il giorno 6 aprile con la presenza del sindaco, il progettista e la ditta che eseguirà il lavoro. L’incontro, ben partecipato, ha dato modo di ascoltare le loro esigenze e recepire preziosi contributi sulla viabilità e sicurezza. Per via San Martino l’incontro con i residenti è invece fissato per 8 maggio con gli stessi intenti”.