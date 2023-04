Luca Mignolli e Giulio Saturni nuovi assessori, in Consiglio entra Emma Pecirep, nuove deleghe per Anna Fedeli

Negrar di Valpolicella, 26 aprile 2023.

Novità nella composizione di Giunta e Consiglio comunali di Negrar di Valpolicella a poco più di un mese dalle dimissioni dei precedenti assessori. Come comunicato al consiglio comunale del 27 aprile, entrano infatti in Giunta il tecnico Giulio Saturni, in qualità di assessore all’Urbanistica e Patrimonio, e Luca Mignolli, che da consigliere di “Insieme per Negrar” si sposterà nel ruolo di assessore all’Edilizia Privata e Commercio.

Il sindaco Roberto Grison presenta così i nuovi assessori appena nominati: “Giulio Saturni è un architetto con grande esperienza nel settore urbanistico e della pianificazione del territorio, già conosciuto per la sua professionalità e per il suo grande lavoro nel Piano degli Interventi di questa amministrazione. Ad un anno dalla scadenza amministrativa si è voluto assegnare questo incarico a persona esperta, capace, conoscitore delle problematiche del nostro territorio, competente, già collaborativo con gli uffici e quindi capace in poco tempo di calarsi pienamente nell’esperienza amministrativa per trovare le più adeguate soluzione ai problemi che rimangono aperti”.

“L’indiscussa qualità nel campo ingegneristico civile e ambientale e la conoscenza della macchina amministrativa in qualità di consigliere eletto sono stati elementi fondamentali nella scelta di Luca Mignolli – aggiunge Grison – perché in grado di permettergli di svolgere il compito in modo costruttivo, trovando le giuste risposte alle necessità del territorio e di chi lo vive. Dipendente presso Azienda Gardesana Servizi, ha diretto lavori in progetti di manutenzione ed estensione di reti di acquedotti e fognature, e di realizzazione di impianti di sollevamento e depurazione reflui fognari, e di opere in convenzione con i Comuni consociati, come le piste ciclabili”.

La nomina di Luca Mignolli ad assessore cambia la composizione del Consiglio, in cui subentra Emma Pecirep, 29 anni, laureata in giurisprudenza, atleta e allenatrice sportiva. Novità anche per le deleghe, con Anna Fedeli, altra giovane consigliera eletta nel 2019, che oltre a veder confermate le politiche giovanili accompagnerà il sindaco sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità.

“L’entrata della consigliera Pecirep in un Consiglio Comunale che si scopre così sempre più giovane, e le nuove deleghe alla consigliera Fedeli – conclude il sindaco – sono una conseguenza della volontà di dare risalto alla partecipazione giovanile; con la freschezza delle ragazze d’oggi e con la loro voglia di fare matureranno certamente un’esperienza utile per sé stesse e per tutti i cittadini e le cittadine negraresi”.