A Padova primo trapianto di cuore al mondo a cuore battente. Zaia, “Gerosa e la sua equipe hanno scritto una pagina indelebile di storia della medicina”

Venezia, 11 dicembre 2024

“Gino Gerosa e la sua straordinaria equipe hanno varcato, primi nel mondo, una nuova frontiera della cardiochirurgia e della trapiantistica. E’ stata scritta in Veneto una nuova pagina indelebile della storia internazionale di questa disciplina. Non ci sono più parole per esprimere la stima e la gratitudine al Professor Gerosa, a tutti i componenti della sua squadra, e all’Azienda Ospedale Università di Padova”.

Così, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, celebra l’effettuazione del primo trapianto di cuore al mondo a cuore battente, avvenuta a Padova. “Questi clinici eccezionali – prosegue il Governatore – hanno anche il grande pregio di non fermarsi mai, di non accontentarsi dei tanti risultati già raggiunti, ma di cercare sempre un passo in più ridare le vita a malati così gravi da avere la necessità di un trapianto di cuore. Questa è una notizia che farà il giro del mondo – conclude – anche come testimonianza del livello complessivo raggiunto dalla qualità della sanità nella nostra regione”.