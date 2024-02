A Verona 8 misure cautelari per gravi reati. Zaia, “Bravi Polizia e GdF per un’indagine lunga e complessa”

Venezia, 23 febbraio 2024

“La lunga serie e la gravità dei reati per i quali La Polizia e la Guardia di Finanza di Verona hanno eseguito otto ordinanze di custodia cautelare fa impressione. Brave le forze dell’Ordine scaligere che, con indagini lunghe e complesse, hanno saputo smascherare quella che, fatti salvi gli esiti degli atti investigativi e giudiziari successivi, sembra essere una banda estremamente pericolosa”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, complimentandosi con la Polizia e le Fiamme Gialle di Verona per gli arresti di otto persone, accusate di aver commesso reati, anche in forme associative, nel veronese e in altre parti del nord Italia. “Venire a capo di un’indagine così complessa, in un lungo arco di tempo – aggiunge Zaia – non è sicuramente stato facile. Esprimo quindi gratitudine per le donne e gli uomini che hanno operato in difesa della giustizia con grande caparbietà e intelligenza”.