Anniversario Fondazione Guardia di Finanza. Gli auguri del presidente Stefani

Venezia, 25 giugno 2026

“Duecentocinquantadue anni di vita sono un traguardo più che prestigioso per un’istituzione ma lo sono per tutta la comunità quando rappresentano oltre due secoli e mezzo di difesa della legalità e di tutela dei cittadini. La Guardia di Finanza, infatti, è oggi più che mai una realtà altamente professionale e al passo coi tempi, impegnata a garanzia della società, nella vigilanza, prevenzione e contrasto di molte forme di criminalità non solo economica. Alle donne e agli uomini che la compongono invio i oggi i miei auguri e quelli di tutta la comunità veneta”.

Sono parole del Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, che, questa sera alle 18.00, parteciperà a Venezia alle celebrazioni per il 252° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza.

“L’opera delle Fiamme Gialle è un pilastro della nostra sicurezza – aggiunge il presidente Stefani -. Per questo come Regione siamo orgogliosi della collaborazione che portiamo avanti da anni con la Guardia di Finanza, segno di una sinergia tra istituzioni che hanno in comune il servizio nei confronti dei cittadini e l’interesse pubblico. Proprio in questi giorni, la Giunta ha approvato lo schema di un protocollo di intesa con il Comando regionale che, nel rispetto delle competenze, consente di realizzare percorsi di formazione del personale del corpo su materie specifiche a cominciare dalle politiche di coesione in riferimento ai fondi europei oltre che sul rafforzamento delle competenze informatiche e di management. La Regione mette in campo le sue migliori competenze e un’esperienza consolidata. È un provvedimento per cui esprimo soddisfazione perché consente di partecipare attivamente a rendere più efficaci le azioni nell’ambito della mission perseguita dalla Guardia di Finanza in ambito regionale”.

“Questa nuova collaborazione insieme alle intese già sviluppate negli anni – conclude Stefani – ci rende partecipi in prima persona dell’importante anniversario che oggi viene festeggiato: operare insieme, infatti, è un investimento di crescita per tutta la società. Rinnovo l’augurio di una buona festa a tutti i membri del Corpo, esprimendo grande gratitudine per il lavoro che portano avanti ogni giorno”.