Legnago, arrestato latitante nordafricano ricercato da 2 anni. Presidente Stefani: “Complimenti alla Polizia, in Veneto nessuno può pensare di farla franca”

Venezia, 25 giugno 2026

“Grazie di cuore, da parte di tutti i veneti, alla Polizia di Stato per l’importante operazione condotta nella stazione ferroviaria di Legnago, che ha portato al rintraccio e all’arresto di un soggetto ricercato da due anni e destinatario di un mandato di arresto emesso dalla Procura di La Spezia”.

Lo dichiara il presidente Alberto Stefani, commentando l’intervento degli agenti della Polfer di Legnago che nel corso degli ordinari controlli hanno identificato un nordafricano di 37 anni, già pregiudicato, destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo, tratto in arresto, dovrà scontare una pena di quasi 4 anni di reclusione, oltre al pagamento di una sanzione di 17.000 euro.

“Un risultato che testimonia l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel presidio del territorio e nel contrasto a ogni forma di illegalità. A loro va il ringraziamento di tutti i veneti per il lavoro quotidiano svolto con competenza e senso dello Stato. Questo episodio dimostra che il sistema dei controlli funziona e che la collaborazione tra le diverse articolazioni dello Stato consente di assicurare alla giustizia anche chi tenta di sottrarsi alle proprie responsabilità. In Veneto la legalità rappresenta un valore imprescindibile: chi viola la legge deve sapere che nessuno può considerarsi al di sopra delle regole e che nessuno può pensare di farla franca”.