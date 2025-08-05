Apicoltura. Aperto il bando regionale per i contributi FEAGA 2026. Assessore Caner, “Sosteniamo un comparto strategico per la biodiversità e il territorio”

Venezia, 5 agosto 2025

La Regione del Veneto ha aperto ufficialmente i termini per la presentazione delle domande di contributo per il settore apicoltura, nell’ambito del sottoprogramma regionale 2023–2027, con risorse FEAGA 2026. Il bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale mette a disposizione 925.676,84 euro.

“Con questo bando – dichiara l’Assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner – sosteniamo concretamente un settore essenziale per l’ambiente, la sicurezza alimentare e la qualità delle produzioni locali. L’apicoltura è un presidio ecologico insostituibile, e la Regione continua a investire per garantire formazione, innovazione e competitività alle aziende apistiche del territorio”.

I finanziamenti sono suddivisi in tre linee di intervento:

– 815.676,84 euro destinati alle forme associate;

– 10.000 euro per organismi specializzati nella ricerca;

– 100.000 euro a favore degli imprenditori apistici.

Il sottoprogramma è stato definito in collaborazione con le associazioni degli apicoltori e il Centro regionale per l’apicoltura presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Il bando è stato validato dalla Consulta regionale per l’apicoltura e ha ricevuto il parere favorevole della competente Commissione consiliare.

Tutti i dettagli, i requisiti e i moduli di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della Regione del Veneto e di AVEPA.

Le domande dovranno essere presentate all’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR fino al 6 ottobre 2025.