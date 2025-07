Caldo estremo. Il Veneto fa scudo: Zaia firma l’ordinanza che vieta il lavoro all’aperto nelle ore più critiche, “Salvaguardare la salute viene prima di tutto”

Venezia, 1 luglio 2025

“Oggi ho firmato un’ordinanza importante, che introduce misure urgenti e concrete per proteggere la salute di chi lavora sotto il sole. Si tratta di una misura necessaria, per tutelare i lavoratori esposti al sole, rivolta ai settori dell’agricoltura, dell’edilizia e delle cave. Il provvedimento è mirato e si applica solo quando è davvero necessario: dal 3 luglio al 31 agosto sarà vietato svolgere attività lavorative all’aperto tra le 12:30 e le 16:00, ma esclusivamente nelle aree del Veneto in cui, secondo i dati scientifici aggiornati in tempo reale dal portale Worklimate, viene rilevato un livello di rischio ‘ALTO’ per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa”, rende noto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

“Abbiamo voluto evitare divieti generalizzati, – spiega il Presidente – ma allo stesso tempo garantire massima tutela dove le condizioni climatiche diventano pericolose. Lavorare sotto il sole cocente, con alti livelli di umidità e sforzo fisico, può mettere seriamente a rischio la salute. Con questa ordinanza vogliamo prevenire colpi di calore, affaticamenti gravi e situazioni che, purtroppo, negli ultimi anni si sono già verificate. La tutela della salute viene prima di tutto”.

L’ordinanza regionale n. 34 recepisce le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare approvate dalla Conferenza delle Regioni e ne rende obbligatoria l’applicazione nei casi in cui, nonostante le misure preventive già adottate dai datori di lavoro, permanga un rischio rilevante. Il testo prevede inoltre che “gli accordi aziendali già in vigore, se garantiscono una tutela uguale o superiore rispetto a quanto stabilito dall’ordinanza, rimangano validi e pienamente operativi”, valorizzando così le buone pratiche già presenti nel sistema produttivo veneto.

“Questo provvedimento non è stato scritto in solitudine né chiuso in un ufficio. È il frutto di un confronto concreto con le organizzazioni sindacali e datoriali, che ringrazio sinceramente per lo spirito costruttivo e il senso di responsabilità dimostrati. Oggi pomeriggio si è riunito a Venezia il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, e l’Assessore Manuela Lanzarin, che ha presieduto l’incontro su mia delega, ha saputo guidare il confronto in modo efficace e risolutivo”, aggiunge Zaia.

L’ordinanza si estende anche alle lavorazioni svolte in ambienti chiusi non climatizzati, se condizionate dal calore esterno. Sono invece escluse, pur con obbligo di protezione adeguata, le attività urgenti di pubblica utilità e di protezione civile, per le quali è comunque richiesta la valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

“Ma non basta la norma. Il caldo colpisce anche chi non lavora: penso agli anziani soli, alle persone più fragili, a chi vive in condizioni difficili. Per questo faccio un appello alla cittadinanza: diamo una mano a chi ci sta vicino, attiviamo un controllo di vicinato, non lasciamo nessuno solo. Anche un piccolo gesto può salvare una vita”, conclude il Presidente Zaia.