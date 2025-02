Confindustria Veneto. Zaia, “Congratulazioni a Raffaele Boscaini, la sua guida sarà fondamentale per Confindustria Veneto e per il sistema produttivo della Regione”

Venezia, 24 febbraio 2025

“Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Raffaele Boscaini per la sua elezione alla Presidenza di Confindustria Veneto. La sua esperienza e la visione con cui ha guidato Confindustria Verona saranno un valore aggiunto per tutto il sistema produttivo regionale. Il Veneto è una terra di imprese solide, innovative e competitive, e sono certo che sotto la sua guida Confindustria continuerà a essere un punto di riferimento per la crescita economica del nostro territorio. A lui e alla sua squadra auguro buon lavoro, confermando la piena disponibilità della Regione a collaborare per sostenere il nostro tessuto imprenditoriale e occupazionale.”

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’elezione di Raffaele Boscaini alla guida di Confindustria Veneto.

“La congiuntura attuale è particolarmente delicata per le imprese, con un rallentamento della produzione industriale che impone una risposta compatta e strategica. Mai come ora serve coesione tra tutti gli attori del territorio: è fondamentale serrare le fila e affrontare questa fase con determinazione, consapevoli che il Veneto, nei momenti di maggiore pressione, sa esprimere il meglio di sé e restare un modello di riferimento a livello nazionale e internazionale.”

“Un ringraziamento sentito – conclude Zaia – va a Enrico Carraro per il lavoro svolto con dedizione e competenza. Ha saputo guidare Confindustria Veneto in un periodo complesso, contribuendo a rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo. Il suo impegno ha lasciato un segno importante, e sono certo che continuerà a dare un contributo prezioso al mondo economico e sociale del Veneto.”