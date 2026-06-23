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    Il plauso del presidente Stefani per l’operazione della Guardia di Finanza di Padova che ha portato al sequestro di 162kg di droga

    Regione Veneto 2 Mins Read

    Venezia, 23 giugno 2026

    “Desidero esprimere, a nome della Regione del Veneto e dell’intera comunità veneta, il più sincero plauso e il più sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza di Padova per la complessa operazione che ha consentito di disarticolare una ramificata organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio padovano e provinciale. Un’operazione che consente di ribadire con forza il fatto che lo Stato è presente e che la legalità prevale su chi tenta di arricchirsi distruggendo vite distribuendo droga, e seminando degrado nei nostri quartieri”.

    Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commenta l’operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha portato all’arresto di 14 persone, alla denuncia di ulteriori 17 soggetti e al sequestro di 162 chilogrammi di sostanze stupefacenti e da taglio, oltre a circa 120 mila euro in contanti, armi e beni riconducibili ai proventi dell’attività illecita.

    “Si tratta di un risultato di alto profilo investigativo – prosegue il Presidente – che conferma la grande capacità operativa delle nostre Forze dell’Ordine e della Procura, e la loro costante attenzione al territorio, anche di fronte a fenomeni criminali strutturati, organizzati e particolarmente insidiosi. Le indagini hanno richiesto mesi di lavoro, attività tecniche sofisticate, osservazioni, pedinamenti e approfondimenti patrimoniali che hanno consentito non solo di fermare i responsabili, ma anche di colpire i patrimoni accumulati attraverso attività illecite”.

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