Ddl autonomia. Presidente Zaia, “Ringrazio Governo e chi ha contribuito a dare accelerazione, ora il Ddl prosegue il percorso in commissione”

Venezia, 6 giugno 2023

“Ringrazio tutti coloro che si sono dedicati e hanno partecipato alle audizioni, portando sia le loro ragioni sia le loro visioni. Ritengo che sia stata un’occasione per far crescere, ulteriormente, il dibattito e la cultura attorno al tema dell’autonomia differenziata, o federalismo, come preferisco chiamare la riforma. Siamo partiti nel 2014, con una legge referendaria, considerata da qualcuno utopica, che ci è stata impugnata dal governo Pd e che ci ha costretti a presentare istanza alla Corte Costituzionale. La quale, però, si è espressa con una sentenza a nostro favore, dando avvio ad un percorso che ora ha davvero accelerato, grazie all’attuale governo. Oggi l’approvazione di questo importante disegno di legge è un ulteriore tassello su cui sarà costruita l’autonomia”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando l’adozione in Commissione Senato del ddl Calderoli.

“Ringrazio la Presidente del consiglio, Giorgia Meloni, il Ministro Roberto Calderoli, il presidente della commissione affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni, per quanto fatto – prosegue il Governatore del Veneto -. Oggi siamo arrivati all’adozione del disegno di legge in Commissione, testo che proseguirà il proprio iter parlamentare in Commissione e successivamente alle Camere. Questo dà la dimensione di quello che significa mantenere la parola data ai cittadini. Ricordo che in Veneto, 2 milioni 273 mila cittadini il 22 ottobre del 2017 sono andati a votare e hanno espresso un voto favorevole al referendum sull’autonomia. Ma questa riforma ora sta diventando, finalmente, patrimonio dell’intero Paese”.