Guida Michelin 2025. Presidente Zaia, “Congratulazioni a tutti i veneti stellati. La ristorazione di eccellenza è un biglietto da visita della nostra regione”

Venezia, 5 novembre 2024

“C’è una nutrita pattuglia della ristorazione veneta che si afferma nell’assegnazione delle stelle della Guida Michelin, segno di un riconoscimento che fa onore alla tradizione enogastronomica della nostra terra. Una presenza di peso come confermano il locale veronese che da ora può definirsi tristellato, il secondo nella nostra regione e tra i quattordici in Italia a vantare un simile posizione, ma anche un altro di Verona e quello di Venezia che sono annoverati tra i nuovi stellati. Esprimo le mie più vive congratulazioni per il prestigioso firmamento a tutti: a coloro che debuttano in questo Olimpo della ristorazione come a coloro che hanno conservato le stelle ricevute, valorizzandole puntando a nuovi traguardi. La ristorazione di eccellenza non significa soltanto buoni cibi e buoni vini, è un biglietto da visita che indica propensione all’accoglienza, capacità di custodire un patrimonio identitario proiettandolo al passo con i tempi, valorizzazione della tradizione”. Sono parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, nell’esprimere soddisfazione per i ristoranti veneti insigniti da stelle nella Guida Michelin 2025 e nel formulare le felicitazioni ai i rispettivi chef. Congratulazioni che estende anche al locale veneziano che figura tra i sette insigniti del Premio Passion Dessert.