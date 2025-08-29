Le campagne di prevenzione “Vivo bene Veneto” e di comunicazione “SiCura” approdano all’82ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Lanzarin, “Una vetrina internazionale per sensibilizzare i cittadini”

Venezia, 29 agosto 2025

Le iniziative di prevenzione della Regione Veneto, riassunte nello slogan “Vivo bene Veneto”, e la campagna di comunicazione SiCura, a tutela delle donne vittime di violenza, sono state protagoniste questo pomeriggio nello stand della Regione Veneto all’Hotel Excelsior, dell’82ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Un’occasione unica per portare i messaggi di salute e benessere, così come di aiuto e solidarietà, a un pubblico internazionale e diversificato.

“La prevenzione – ha sottolineato l’assessore alla Sanità e al sociale Manuela Lanzarin – rappresenta uno degli strumenti più potenti per proteggere la nostra salute e quella della comunità. Attraverso azioni semplici e quotidiane – come una dieta equilibrata, l’attività fisica regolare e la partecipazione agli screening oncologici – è possibile ridurre significativamente i rischi di malattie, in particolare i tumori. ‘Vivo bene Veneto’ è molto più di una campagna di comunicazione: è un vero e proprio stile di vita. Un invito a vivere in modo sano, muoversi regolarmente, evitare comportamenti a rischio e prestare attenzione alla salute nei luoghi di lavoro. Il messaggio chiave è semplice e inclusivo: “Imparare le buone abitudini significa crescere”, un messaggio che si rivolge a tutta la popolazione, senza distinzioni di età, sesso o condizione sociale”.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio Piano Regionale Prevenzione del Veneto, traducendo in pratica le linee guida regionali con un approccio di “Salute circolare”, che valorizza l’armonia tra essere umano, natura e ambiente. La prevenzione, infatti, non è solo cura di sé, ma un investimento sul benessere collettivo. Ogni buona abitudine adottata ha un impatto positivo sulla qualità della vita di tutta la comunità.

Un focus particolare nel corso della giornata è stato riservato alla campagna di comunicazione, diffusa e coinvolgente, promossa dalla Regione del Veneto contro la violenza sulle donne, denominata “Sicura”.

“L’obiettivo – ha evidenziato l’assessore – è quello di rafforzare la conoscenza dei servizi gratuiti che offre la rete antiviolenza regionale con i suoi 25 Centri antiviolenza (CAV), i 33 Sportelli, le 37 Case rifugio del Veneto con le loro operatrici qualificate, ma anche di comunicare attraverso un linguaggio universale, un tono di voce accogliente, privo di giudizio e capace di far sentire ogni donna accolta ed ascoltata. Il messaggio che abbiamo voluto trasmettere è che la violenza, fisica, psicologica, economica, lavorativa, non è mai normale e chiedere aiuto è un diritto. Attraverso la Campagna “Sicura”, caratterizzata da una grafica riconoscibile, da un logo, materiali multimediali e un video, con la testimonianza di una donna vittima di violenza, si punta a sensibilizzare le donne e la collettività a riconoscere i segnali precoci di violenza, talvolta subdoli, e rivolgersi alla Rete regionale. Un messaggio potente che i Veneto Creators ci aiuteranno a diffondere in tutto il territorio regionale. Dal 2013, con la prima Legge regionale sulla violenza contro le donne, e aggiornata via via negli anni, portiamo avanti un lavoro di squadra con la collaborazione di tanti professionisti: volontari, sanitari, psicologi, medici, giuristi e forze dell’ordine. È un impegno che continueremo a sostenere per contribuire in modo concreto a combattere una piaga sociale che non accenna a diminuire”.