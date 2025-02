Sicurezza stradale, bando per l’assegnazione di contributi ai Comuni: pubblicazione sul Burv il 7 febbraio. Vicepresidente De Berti: “Un’opportunità fondamentale per cofinanziare interventi per la messa in sicurezza della viabilità regionale a tutela dell’utenza debole”

Venezia, 4 febbraio 2024

“Sarà pubblicato venerdì 7 febbraio sul Burv, il Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il bando per l’assegnazione ai Comuni veneti dei contributi della Legge 39 del 1991 per il finanziamento di nuovi interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale per l’anno 2025. Le amministrazioni locali avranno, quindi, 30 giorni di tempo per presentare domanda. Un tema prioritario per la Regione che, dal 2016 al 2024, ha messo a disposizione risorse per 105 milioni di euro per il cofinanziamento di 636 progetti tra i quali la realizzazione di nuove rotatorie, la riqualificazione di tratti stradali, la realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali, etc. Grazie a questa misura vogliamo dare un ulteriore impulso all’attuazione di interventi fondamentali per la sicurezza delle nostre strade e per la tutela dell’utenza debole”.

Lo ha detto la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, Elisa De Berti, con riferimento all’approvazione odierna da parte della Giunta Regionale del bando per l’assegnazione dei contributi, per l’anno 2025, ai sensi della Legge 39/1991 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.

“A partire da quest’anno – ha aggiunto la Vicepresidente –, abbiamo previsto nel bando specifiche indicazioni operative per aiutare i Comuni nelle procedure di affidamento dei lavori. Il finanziamento previsto sarà pari al 70% della spesa ammissibile, fino a un massimo di 700 mila euro, per i Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, e al 50%, per un importo massimo di 500 mila euro, per quelli con popolazione superiore. Per gli interventi ammessi a finanziamento sarà concluso uno specifico Accordo di Programma”.

I dettagli e i contenuti del bando saranno reperibili nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto a partire al link: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/HomeConsultazione.aspx).