Sociale, cura domiciliare. La Giunta regionale assicura la continuità alle prestazioni sociali sostenute dal Fondo per la non autosufficienza. Lanzarin, “Oltre 71 milioni di euro per consentire l’erogazione di servizi”

Venezia, 30 maggio 2025

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità e al sociale, Manuela Lanzarin, ha approvato un provvedimento per assicurare la continuità delle azioni legate ai Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) sostenute dal Fondo per la non autosufficienza che copre, prevalentemente, le impegnative di cura domiciliare.

“Da tempo, infatti, – spiega l’assessore Lanzarin – la nostra regione, ha istituito questa misura di sostegno che consiste nell’erogare contributi per l’assistenza alle persone non autosufficienti o con disabilità che vivono ancora nel proprio domicilio, fornendo loro un sostegno economico per accedere sia all’erogazione di servizi che di prestazioni dirette alla persona. Sono stati messi a disposizione 71.456.000,00 euro assegnando, con finanziamento regionale, alle Aziende ULSS e agli Enti capofila degli ambiti territoriali sociali, le risorse che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha programmato, ma di cui non ha ancora disposto l’erogazione. Con tale provvedimento, infatti, la Regione garantisce le prestazioni essenziali per le nostre famiglie in cui sono assistite persone non autosufficienti e con disabilità, in modo da assicurare l’assistenza al loro domicilio, senza interruzioni”.

Le impegnative di Cura dedicate di norma alle persone non autosufficienti sono le ICD B, ICD B plus, ICD M e ICD Mgs, mentre quelle destinate alle persone con disabilità sono le ICD A, ICD Sla, ICD P, ICD F che, oltre ad essere finanziate dal Fondo regionale per la Non autosufficienza vengono allocate, per le persone in condizioni con disabilità gravissima, anche sul Fondo nazionale per la Non Autosufficienza.