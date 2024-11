VeneTo Stars. Presidente Zaia, “Riparte l’avventura marchiata Agenda digitale per valorizzare le idee dei giovani innovatori europei”

Venezia, 20novembre 2024

“Dopo il successo delle edizioni precedenti, stiamo per lanciare la nuova avventura marchiata VeneTo Stars, che celebra il connubio tra lo Spazio e la Blu Economy, per sottolineare l’importanza strategica del mare e delle tecnologie spaziali per il futuro economico della Regione. Lo spazio rappresenta, infatti, un settore in forte espansione e la nostra sfida si conferma quella di legare questo ambito ai giovani innovatori europei grazie alla challenge regionale, che sensibilizza e coinvolge le nuove generazioni sull’importanza dello spazio come motore di crescita economica e sociale, in particolare nei settori emergenti come la Blu Economy. Grazie al coinvolgimento di oltre 150 ragazze e ragazzi provenienti da 10 nazioni europee nelle edizioni precedenti, il progetto continua a dimostrare interesse: anche quest’anno avremo il supporto istituzionale di partner prestigiosi come l’Agenzia Spaziale Europea, l’Agenzia Spaziale Italiana e Copernicus. A livello regionale, inoltre, collaboreremo con la RIR AIR e le principali università venete, a conferma del ruolo del Veneto come hub strategico per l’aerospazio”.

Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, annuncia l’edizione 2025 del progetto triennale VeneToStars (www.venetostars.com), confermando l’impegno dell’amministrazione regionale nell’innovazione e nello sviluppo tecnologico legato al settore dell’aerospazio. “Con VeneToStars 2025, la Regione del Veneto ribadisce la sua vocazione all’innovazione e si pone come esempio virtuoso di integrazione tra tecnologia, ambiente e cultura, gettando le basi per un futuro sempre più sostenibile e competitivo – prosegue il Governatore -. Domani, con l’apertura della terza edizione della challenge rivolta alle ragazze e ai ragazzi tra i 18 ei 25 anni, vogliamo sottolineare il ruolo cruciale del Veneto come centro di eccellenza per la ricerca, l’ideazione, la realizzazione e la diffusione di soluzioni innovative basate sull’uso di dati e tecnologie di derivazione spaziale. I partecipanti potranno proporre le loro idee dal 13 febbraio al 15 aprile 2025”.

“Si rinnova la collaborazione con Università di fama internazionale, centri di ricerca all’avanguardia e con un tessuto vivace industriale che rendono la Regione un terreno fertile per il dialogo tra spazio ed economia del mare – conclude il Presidente -. Venezia, tra l’altro, è il simbolo della storia commerciale marittima italiana e si pone al centro di questa visione, unendo tradizione e tecnologia ospitando anche l’appuntamento annuale con lo Space Meetings Veneto, in programma dal 20 al 22 maggio 2025”.