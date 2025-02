495° edizione del Bacanal del Gnoco. Oltre 140 gruppi partecipanti e 71 maschere del Carnevale di Verona e della provincia

Venerdì 28 febbraio la grande festa cittadina. Alle 11 il consueto ricevimento delle Maschere con la consegna delle chiavi al Papà del Gnoco. Partenza del corteo dalle 13.45 da Corso Porta Nuova. Informazioni utili per chi partecipa: come richiesto dal Questore nella riunione tecnico-organizzativa relativa al piano sicurezza, per esigenze di ordine e incolumità pubblica, lungo il percorso della manifestazione e in piazza San Zeno, è previsto il divieto di consumazione delle bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro.

Mancano pochi giorni alla grande kermesse del Venardi Gnocolar. Nelle vie e piazze cittadine arriva una delle feste più attese dai veronesi. L’appuntamento per grandi e piccini è per venerdì 28 febbraio.

Alle 13.45, il Sire del Carnevale, accompagnato dalla sua corte, si presenterà al pubblico in piazza Bra per il tradizionale saluto, dando così inizio ai festeggiamenti. Con lui a dare il via alle danze ci sarà Elena Da Vico, discendente di Tommaso Da Vico, una figura storica che, secondo la tradizione popolare, è considerata l’ideatore del Carnevale di Verona, insieme alle Autorità Cittadine.

La sfilata partirà da Corso Porta Nuova e si snoderà tra piazza Bra, via Roma, Corso Castelvecchio, Largo Don Bosco, Regaste San Zeno, Piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio, piazza Pozza e piazza San Zeno.

“Una manifestazione sentita e sempre tanto attesa e partecipata dalla cittadinanza – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Marta Ugolini –, come Amministrazione siamo davvero felici di dare il via a questa settimana speciale di eventi, il cui cuore è rappresentato dalla grande sfilata del Venardi Gnocolar. Ringrazio il Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco per l’impegno messo in campo ogni anno per la realizzazione di un evento impattante per la città, per la cui realizzazione sono richiesti diversi accorgimenti, sia in ambito viabilistico che per la sicurezza di quanti saranno presenti alla grande festa di venerdì”.

In parata oltre 140 gruppi partecipanti con ben 71 maschere del Carnevale di Verona e della provincia, insieme a 37 maschere italiane provenienti da 11 diverse regioni, e 6 gruppi stranieri, per un totale di 25 carri allegorici, che giungeranno sia da Verona che da altre località. Presenti anche nove bande musicali e majorettes, pronte a dare vita e ritmo alla sfilata, rendendo l’evento ancora più coinvolgente.

I gruppi stranieri arricchiranno ulteriormente l’evento con le loro esibizioni, rappresentando paesi come Sri Lanka, Perù, Colombia, Bulgaria, Ucraina, Georgia e Croazia. Tra le bande musicali, avremo anche la partecipazione di alcuni gruppi dall’estero, come una banda dalla Polonia, insieme a due bande italiane provenienti da Fiano Romano e Montebelluna. Insomma, ci aspetta un corteo vibrante e coinvolgente, capace di unire tradizione e innovazione, sottolineando l’importanza del divertimento e delle nostre radici culturali in questa storica e affascinante città.

Ospite d’onore della manifestazione e madrina dell’evento la soubrette Valeria Marini, che distribuirà lungo il percorso orsetti Baci Stellari ai partecipanti.

Presentatori ufficiali del Carnevale saranno Mauro Micheloni e Francesca Cheyenne, le voci narranti storiche della manifestazione.

Alle 11 il Papà del Gnoco insieme alle Maschere sarà ricevuto a Palazzo Barbieri nella consueta cerimonia di consegna simbolica delle chiavi della città.

“Si avvicina il momento tanto atteso per celebrare il 495° Bacanal del Gnoco, una tradizione storica che porterà gioia e divertimento a grandi e piccini, trasformando Verona in un palcoscenico di colori e allegria – ha sottolineato il presidente del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco Valerio Corradi –. Quest’anno il messaggio centrale del Carnevale sarà incentrato sulla pace, intesa in tutte le sue sfumature e significati. Saranno distribuiti adesivi, cappellini e molti altri gadget per far sì che tutti possano partecipare attivamente a questo messaggio, che sarà rappresentato all’inizio del corteo, anche con uno striscione. Un simbolo significativo che il Carnevale di Verona desidera trasmettere, in armonia con altri Carnevali italiani che hanno scelto di unirsi a questa iniziativa”.

Il programma dell’evento è stato presentato questa mattina dall’assessora alla Cultura Marta Ugolini insieme al presidente del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco Valerio Corradi. Presenti per l’occasione Giovanni Rana sponsor ufficiale dell’evento, Mauro Micheloni voce narrante del Carevale e il Papà del Gnoco.

—- – —-

Percorso. Principali provvedimenti viabilistici

Divieto di transito dalle 00 del 24 febbraio alle 24 del 4 marzo (ad eccezione dei veicoli di pronto intervento e soccorso e dei frontisti diretti ai passi carrai qui ubicati) in piazza San Zeno;

dalle ore 00 del 27 febbraio alle ore 24 del 2 marzo (ad eccezione dei veicoli di pronto intervento e soccorso e dei frontisti diretti ai passi carrai qui ubicati) in piazza Pozza e via San Procolo.

dalle ore 11 alle ore 17 del 28 febbraio in corso Porta Nuova, carreggiata civici dispari.



dalle ore 11 del 28 febbraio, per il tempo necessario al transito del corteo e del successivo passaggio dei mezzi AMIA interessati alle operazioni di pulizia delle strade, nelle seguenti vie e piazze: corso Porta Nuova, carreggiata con direzione da Porta Nuova a piazza Bra, piazza Bra, giro intorno ai giardini, Liston, via Roma, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio tra via San Giuseppe e via Barbarani, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno fino all’incrocio semaforico, via Vittime Civili di Guerra.

dalle ore 13 alle ore 20 del giorno della sfilata venerdì 28 febbraioin via Vittime Civili di Guerra.

Divieto di sosta dalle ore 00 del 24 febbraio alle ore 24 del 4 marzo in piazza San Zeno.

Dalle ore 00 del 27 febbraio alle ore 24 del 2 marzo (ad eccezione dei veicoli di pronto intervento e soccorso) in piazza Pozza e via San Procolo.

Dalle ore 8 alle ore 20 del giorno della sfilata venerdì 28 febbraio (compresi motocicli, clomotori e monopattini):

in corso Porta Nuova, carreggiata lato civici dispari

piazza Bra, via Roma, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio tra via San Giuseppe e via Barbarani, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno fino all’incrocio semaforico, via Vittime Civili di Guerra.

Dalle ore 13 alle ore 20 del giorno della sfilata venerdì 28 febbraio in via Vittime Civili di Guerra su ambo i lati.

Dalle ore 00 del 7 marzo alle ore 24 del 30 marzo in viale Colombo, dal civico n.2 su ambo i lati.

Parcheggi taxi. Dalle 11 fino alla fine della sfilata di venerdì 28 febbraio, vengono revocati i posteggi dei taxi di Piazza Bra e spostati in via Pallone, di fronte al civico n.11.

Parcheggio di San Zeno. In occasione del Carnevale, nelle giornate del 27 e 28 febbraio e 1 e 2 marzo, il parcheggio di San Zeno è aperto per permettere ai visitatori di partecipare all’evento parcheggiando l’auto in comodità e sicurezza. Nello specifico il parcheggio la tariffa giornaliera è di soli 5 euro, da pagare all’ingresso.

Sospensione servizi turistici. Dalle 8 alle 20 di venerdì 28 febbraio vengono sospesi i servizi di Trenino turistico, Autobus turistico e Bikesharing di piazza Bra.

Trasporto pubblico. Le deviazioni di alcune linee urbane ed extraurbane del trasporto pubblico durante la manifestazione sono sul sito visita il sito ATV – Azienda Trasporti Verona.

I provvedimenti viabilistici per la sfilata dei carri di carnevale 2025 sono sul sito del Comune al seguente link.

—- – —-

Sicurezza e divieti

Novità. NO VETRO

Su richiesta del Questore, rilevate le esigenze di ordine pubblico e di incolumità pubblica, emerse in sede di riunione tecnico-organizzativa alla Questura di Verona, lo scorso lunedì 24 febbraio, in occasione della sfilata del “Venerdì Gnocolar” per la prima volta quest’anno, dalle 11 alle 21 del 28 febbraio, lungo il percorso della manifestazione e in piazza San Zeno:

E’ VIETATA LA DETENZIONE di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro.

E’ VIETATA LA VENDITA per asporto da chiunque effettuata, di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro.

La SOMMINISTRAZIONE di bevande, di qualsiasi tipo, DEVE avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di stoviglie e bicchieri biodegradabili/compostabili, o di materiali plastici riciclabili (polipropilene), fatti salvi gli spazi regolarmente concessi a plateatico a pubblici esercizi.

È vietato l’uso di stoviglie in porcellana o materiali simili, nonché di bicchieri o bottiglie di vetro.

La somministrazione di cibi e bevande è consentita all’interno degli esercizi commerciali e nei plateatici, presenti lungo il percorso.

NO SPRAY URTICANTI

Per evitare danni e pericoli, soprattutto per i più piccoli, come lo scorso anno, è vietato utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.). È inoltre vietato l’impiego di tutti i prodotti e le sostanze (es: uova, farina, …) che possano imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone, insudiciare e deturpare il suolo ed i beni esposti al pubblico con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray.

—- – —-

Altri eventi in programma

Sabato 1 marzo, alle 20 in Gran Guardia, l’iniziativa ‘Carnevale a Palazzo’.

Domenica 2 marzo, alle 14, la ‘Cavalcata storica di Tommaso da Vico’.

Martedì 4 marzo, in piazza dei Signori, si chiude con ‘l’Ultima di Carnevale’.