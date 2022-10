A Verona, dopo qualche anno di pausa, torna the Internationl Propeller Club

A fine settembre per iniziativa di un gruppo di professionisti ed industriali veronesi è stato istituito il nuovo Port of Verona dell’Internationl Propeller Club.

L’associazione Culturale che promuove l’incontro e le relazioni tra persone che gravitano nei trasporti e turismo del Port of Verona. A livello locale l’obiettivo sarà creare rete con altre associazioni per portare avanti progetti sociali, ambientali e di sviluppo del territorio per rispondere alle nuove esigenze attuali.

La Presidente, Avv. Chiara Tosi, dichiara di essere orgogliosa della nomina ma anche consapevole della responsabilità di un processo di integrazione del background di tutti i membri del Propeller Club di Verona per poter portare un valore aggiunto al territorio.

Il nuovo direttivo del Propeller Club di Verona, già operativo, è formato da:

Presidente: Chiara Tosi,

Vice Presidente: Stefano Mazzi,

Vice Presidente: Raffaele Simonato,

Tesoriere: Gian Arnaldo Caleffi,

Tesoriere: Gianluigi Grigolini,

Addetta Stampa: Angela Booloni,

Consiglieri: Luca Castigliego, Matteo Carrara, Piero Bellante, Francesca Briani, Guido Piccoli, Nicola Boaretti,

Past President: Patrizia Martello.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato importanti iniziative del Propeller Club per il prossimo anno, tra queste la partecipazione all’iniziativa organizzata dal mondo universitario sul tema della sostenibilità e della transizione ecologica. L’evento, che si terrà nel 2023, vedrà il conferimento di borse di studio agli studenti su tesi di laurea riguardanti il green, argomento che tocca anche il tema dei trasporti.