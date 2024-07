A Verona la 2^ tappa del giro del Veneto categoria Juniores. I provvedimenti viabilistici

Venerdì 19 luglio in piazza Bra arrivo della 2^ tappa della gara ciclistica “Giro del Veneto Juniores”. Modifiche alla viabilità nelle zone interessate dalla competizione sportiva

Una manifestazione sportiva dai grandi numeri, che quest’anno vede la partecipazione di trenta squadre Italiane e tre squadre straniere per un totale di 200 corridori della categoria juniores (17-18 anni). Questa edizione, trasmessa in diretta streaming e in differita su Rai Sport e Canale Italia, è dedicata al giovane ciclista Jacopo Venzo morto lo scorso anno durante la prima tappa del Giro dell’Alta Austria.

Quattro le città interessate dalla competizione: Padova, Vicenza, Belluno e Verona. La gara partirà alle 11 da Villa Morosini a Cartigliano, Vicenza, con arrivo previsto in piazza Bra alle 13.

Provvedimenti viabilistici.

Dalle 12.30, durante il passaggio della gara, sarà temporaneamente sospeso il trasporto pubblico locale.

Dalle 12.30 alle 17.30, comunque fino a fine esigenze, viene istituito il divieto di transito, ad esclusione dei mezzi dei partecipanti alla manifestazione e dei mezzi di pronto intervento e soccorso, in piazza Bra nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Mutilati e l’intersezione con via degli Alpini e in via degli Alpini nel tratto compreso tra piazza Bra e largo Divisione Pasubio.

Dalle 11 e per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, viene istituito il divieto di transito dei veicoli ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione, di soccorso e pronto intervento nelle vie e piazze sotto riportate:

– via Unità d’Italia, corso Venezia, via Torbido, ponte Aleardi, via Pallone, largo Divisione Pasubio, via degli Alpini e piazza Bra;

– dalle 7 alle 17 viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione, a tutte le categorie di veicoli compresi velocipedi e ciclomotori, eccetto i mezzi autorizzati dagli organizzatori della manifestazione, in:

a. contro strada di via Pallone, individuata dai civici 7 – 13, ambo i lati;

b. piazzale Maestri del Commercio, ambo i lati;

c. via degli Alpini, anche sul marciapiede;

d. Piazza Bra; nell’area interessata dalla manifestazione



Dalle 12.30 fino al termine della manifestazione è sospesa l’area taxi di piazza Bra e spostata in Corso Porta Nuova all’altezza dei civici 4-10. Dalle 7 alle 17 sono sospese le fermate di piazza Bra del Trenino Turistico e del City Sightseeing.

Inoltre, sono sospese le linee del TPL che interessano il percorso della gara e della zona di arrivo.



Dalle 11 alle 14 attraversamenti eccezionali del percorso di gara saranno autorizzati esclusivamente dalla Polizia Locale e dal personale della manifestazione.