A Verona torna la grande festa del gusto con le Piazze dei Sapori

Dal 4 al 7 maggio saranno presenti in piazza Bra e in via Roma le eccellenze dell’enogastronomia veneta e italiana. Un’edizione tutta dedicata al made in Italy, con la promozione congiunta di prodotti e territori d’origine, con oltre 50 aziende partecipanti. In via Roma un’area dedicata al sociale, per valorizzare quanto fanno per Verona le tante associazioni che operano senza scopo di lucro al sostegno dei più deboli.

Il centro cittadino si anima con la grande festa dedicata alle migliori produzioni enogastronomice, che rappresentano quest’anno il sapore di tutte le regioni italiane. Torna a Verona, dal 4 al 7 maggio, la manifestazione ‘Le Piazze dei Sapori’, con la XXI edizione. Coinvolte oltre 50 aziende della tradizione gastronomica tricolore, accuratamente selezionate tra centinaia di imprese del settore, proporranno il meglio delle loro produzioni, accompagnati da eventi.

Programma. L’orario dell’evento sarà tutti i giorni dalle 10 alle 23. Via Roma per il secondo anno fa parte delle location dell’evento. Un accordo preso con la Sovrintendenza per rispettare il sito Unesco dell’anfiteatro Arena. Vi sarà allestita un’area dedicata alla promozione delle terre del Custoza, Lessinia, Baldo, Valpolicella, Est Veronese, per far conoscere i numerosi appuntamenti legati al territorio e alla loro stagionalità, e una zona destinata al sociale, per valorizzare quanto fanno per Verona le tante associazioni che operano senza scopo di lucro al sostegno dei più deboli.

Nell’area dei giardini della Bra vi sarà allestito il nuovo spazio dedicato alla degustazione delle specialità alimentari. Davanti al Liston, invece, l’area dove poter acquistare prodotti di qualità da tutte le regioni italiane.

Aree tematiche di promozione del territorio, con l’esposizione di prodotti e laboratori con le aziende di Coldiretti, anche all’interno del Mercato Coperto. Inoltre, presentazioni di libri e show cooking grazie alla collaborazione pluriennale con La Feltrinelli.

Nella brochure della manifestazione è stata realizzata una sezione dedicata, contenente l’indicazione anche geolocalizzata, dei ristoranti che sono insigniti della targa Ristorate Tipico Verona che proporranno per il periodo un menù a tema.

Le Piazze dei Sapori è patrocinata dal Ministero della Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dall’Ente Nazionale del Turismo Italiano ENIT, dalla Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Verona con il contributo della Camera di Commercio di Verona.

“L’Amministrazione è lieta di poter ospitare in città iniziative di qualità come la XXI edizione de Le Piazze dei Sapori – ha evidenziato l’assessore al Commercio e Attività Produttive Italo Sandrini – che, al di là della valorizzzaione dei prodotti enogastronomici del territorio, ha sempre cercato di mantenere alto il livello di eventi proposti per una valorizzazione complessiva dell’immagine di Verona. Fra gli aspetti da evidenziare il coinvogimento nella manifestazione di più comuni della provincia di Verona, che dimostra ancora una volta come la nostra città non può e non deve restare isolata ma essere parte di un tessuto di relazioni, sempre più inclusiva e aperta. E, ancora, l’impegno di Confesercenti da sempre orientata al coinvolgimento delle realtà del territorio e che per questa edizione ha rivolto un’attenzione particolare al sociale e a tutte quelle assciazioni che operano in favore degli altri”.

La manifestazione è stata presentata questa mattina dall’assessore al Commercio e Attività Produttive Italo Sandrini. Presenti, il presidente di Confesercenti Verona Paolo Bissoli, il coordinatore della manifestazione, direttore generale dell’associazione Confesercenti Verona Alessandro Torluccio, il vice Presidente di Confesercenti Verona Fabio Ferrari, il vicepresidente della Provincia David di Michele, il direttore di Coldiretti Verona Giuseppe Ruffini e Silvia Franceschini, responsabile Eventi laFeltrinelli Verona.

“Creiamo iniziative che facciano vivere in sinergia il tessuto economico e sociale scaligero, con ricadute positive sul territorio in termini di presenze turistiche nella nostra città. Ecco perché sono numerosi gli eventi collaterali che vedono la collaborazione di molteplici soggetti – ha sottolineato Paolo Bissoli, Presidente di Confesercenti Verona -. Le Piazze dei Sapori è un appuntamento imperdibile e conferma di questo ne sono le richieste di partecipazione arrivate da tutta Europa e i patrocini nazionali ricevuti”.

“L’appuntamento – ha spiegato Alessandro Torluccio, coordinatore della manifestazione, direttore generale dell’associazione Confesercenti Verona – è entrato stabilmente nell’agenda, non solo dei veronesi, ma di molti italiani e visitatori europei, i quali, grazie alla collaborazione che abbiamo avviato con alcune agenzie di viaggio e guide turistiche, prenotano soggiorni in città per partecipare all’evento, e che ha permesso la creazione di pacchetti turistici ad hoc. Eventi come questi sono un importante attrattiva: i turisti possono degustare i prodotti tipici veronesi e italiani, un viaggio nel viaggio attraverso i sapori e i profumi della nostra penisola”.

“La prossima settimana Verona ospiterà numerosi eventi collaterali, rivolti a tutte le età – ha ricordato Fabio Ferrari, vice Presidente di Confesercenti Verona -. Crediamo fortemente che fare squadra con gli altri attori della città, creando eventi di qualità, sia la chiave di volta per rendere Verona ancora più attrattiva e trainante nel settore turistico con ricadute su tutti gli altri comparti”.

“Essere arrivati alla 21esima edizione – ha dichiarato David di Michele vicepresidente della Provincia – significa capacità di organizzazione e condivisione di intenti. Questa iniziativa insegna anche come fare filiera, bene l’apertura a tutto il territorio provinciale”.

“Coldiretti come filo conduttore di tradizione, territorio, cibo e sapori – ha detto il direttore di Coldiretti Verona Giuseppe Ruffini -. Portiamo il cibo dalla terra ai consumatori, questa iniziativa è un’importante occasione di conoscenza e promozione”.

“Feltrinelli partecipa con entusiasmo a questa edizione, saremo presenti al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Macello con buoni da leggere, un originale programma di talk di approfondimento legato al mondo de food e e pensato per tutti”, ha aggiunto Silvia Franceschini, responsabile Eventi laFeltrinelli Verona.

I numeri delle XX edizioni. Più di 2.360.000 presenze registrate, 1.606 aziende coinvolte, 1.000 studenti partecipanti al progetto Teatro Ghiotto, 750 laboratori del gusto, 2 sfilate di moda, 700 spettacoli musicali e culturali, 19 progetti sviluppati a promozione turistica, produttiva, culturale.

Sviluppo di B to B in Italia e all’estero e B to C sui territori locali, 118 milioni di euro di indotto sul territorio veronese.

Città e Paesi coinvolti. Verona e provincia, Vicenza, Venezia-Mestre, Lago di Garda, Milano, Bari, Scarperia del Mugello, Norimberga, Londra, Istanbul, Budapest, Katakolon, Izmir, Dubrovnik, Nimes e Cracovia.

Tutte le informazioni sul sito www.lepiazzedeisapori.com.