Accoglienza invernale 2024-2025. Piu’ attenzione alla qualita’ dei servizi con assistenza anche diurna. A disposizione quest’anno 269 posti letto

La pianificazione dell’accoglienza invernale delle persone che vivono in estrema marginalità è stata questo pomeriggio al centro della commissione competente a cui ha preso parte l’assessora alle Politiche sociali e Abitative Luisa Ceni, illustrando le modalità di intervento che saranno messe in campo per l’inverno 2024/2025.

Il Piano d’intervento, in linea con lo scorso anno, scatterà dal 25 novembre, a meno che non si raggiungano prima temperature rigide sotto lo zero, con interventi mirati fino al 30 marzo 2025. Già previste proroghe del servizio in caso di necessità e di disponibilità di risorse, fino al 30 aprile 2025.

La città di Verona è fra le città venete di pari dimensione quella con il maggior numero di posti e di servizi dedicati all’accoglienza. Un’attività strutturata che permette di dare accoglienza durante l’inverno a oltre 300 persone che vivono in estrema marginalità, versano in stato di povertà e senza dimora, con la messa a disposizione di un totale di 269 posti letto (tra strutture per uomini e per donne), di cui 76 posti di accoglienza ‘straordinaria’ invernale.

“I posti letto disponibili per l’accoglienza – spiega l’assessora Luisa Ceni – sono di fatto in linea con le disponibilità degli anni scorsi, ma va evidenziato che si tratta di soluzioni frutto di un lavoro portato avanti dall’Amministrazione per la loro stabilizzazione e qualificazione, con un aumento delle residenzialità e delle strutture che offrono anche interventi diurni e accompagnamenti educativi individuali in un’ottica di emancipazione delle parsone dalla loro condizione di grave marginalità.

Va in questa direzione la riqualificazione dello storico asilo notturno Camploy, ora Centro Servizi, e l’ampliamento dei posti letto femminili realizzati con lo spostamento di sede da via Molise 17 a via Spagnolo 2, nonché l’aumento delle residenzialità in convenzione con enti del Terzo settore iscritti all’albo fornitori di servizi di accoglienza in favore di persone in disagio abitativo ed esistenziale”.

“Come ogni anno – prosegue Ceni –, ci aspettiamo parecchie domande e cerchiamo d’essere pronti nel caso in cui le temperature dovessero improvvisamente crollare, rendendo ancora più difficoltosa la sopravvivenza in strada. Verona ha fortunatamente un privato sociale straordinario, in prima linea impegnato negli interventi di aiuto alle persone senza dimora in contesti dall’evidente e crescente complessità. Crediamo sia fondamentale mantenere un dialogo aperto e costante sul tema della grave marginalità per individuare ubsuene strategie possibili ed azioni concrete. Oltre ai 269 posti letto già pianificati, stiamo lavorando per accrescere nel corso dei prossimi mesi la disponibilità del servizio accoglienza”.

Piano d’intervento – utenza maschile. Strutture e posti a disposizione

Al Samaritano 45 posti + 6 posti ad integrazione nella stagione invernale.

Al Nuovo Centro Camploy 32 posti letto in camere condivise nel centro collettivo e 6 mini unità abitative rivolte all’accoglienza di soggetti più fragili e con esigenze particolari. Una nuova struttura completamente rinnovata con una speciale area dedicata all’avvio di interventi di housing sociale. Per questo servizio sono state infatti realizzate le unità abitative per l’accoglienza individuale. Un percorso appositamente dedicato per far sperimentare loro una modalità dell’abitare più intima, più limitata negli spazi comunitari, con la garanzia di un presidio e di una maggiore facilità di accesso a servizi di tipo educativo, ricreativo, occupazionale presenti nella struttura.

Il Centro servizi è stato anche dotato di un’area dedicata all’accoglienza collettiva, composta da 8 stanze da 4 posti letto ciascuna, per un totale di 32 posti, e da spazi dedicati alle attività diurne con la strutturazione di zone polifunzionali. Novità di questa stagione invernale anche l’apertura anche diurna.

In via Fedeli, a San Michele, 15 posti.

Associazione Casa Nostra – struttura in San Zeno in Monte, 20 posti.

“Ca’ d’inverno”, via Corbella, 18 posti per soggetti vulnerabili che necessitano di un’accoglienza anche diurna e di assistenza, in collaborazione con Caritas Il Samaritano. Questa struttura si conferma come una risorsa fondamentale per le persone senza dimora che in dimissione dagli ospedali non troverebbero, nell’accoglienza di bassa soglia, un adeguato contesto di ricovero per affrontare il periodo di convalescenza post acuzie.

“Poche esperienze di questo tipo sono attive sul territorio nazionale – prosegue l’assessora Luisa Ceni –, qui l’accoglienza avviene su segnalazione del Servizio sociale ospedaliero in stretto raccordo con i Servizi sociali comunali e gli operatori referenti del Samaritano”.

Ancora, Centro Cooperazione Giovanile Internazionale, Casa Bertoni, in via N. Mazza, 18 posti.

Parrocchia Santa Maria Maddalena in zona Saval, 3 posti.

“Ca’ Buriana” – sale della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista di via del Quadrato in zona Santa Lucia, 15 posti. Lo spazio è dedicato all’accoglienza notturna per interventi emergenziali di messa in sicurezza di persone senza dimora intercettate dalla Polizia locale e dall’Unità di Strada nel corso delle proprie attività serali/notturne.

Sede comunale di piazzetta Zara 22, 5 posti.

Utenza femminile. Strutture e posti a disposizione.

Nell’asilo notturno gestito da Comunità dei Giovani in via Spagnolo 2, 15 posti. Alla capienza ordinaria è prevista l’integrazione di 3 posti durante la stagione invernale.

Alla Casa Protezione della Giovane, in via Pigna, 2 posti su segnalazione dei Servizi sociali.

Attraverso la Ronda della Carità, 4 posti alla “Casetta” di via Agrigento.

Complessivamente, quindi, sono accessibili 24 posti letto.

Importante. Grazie all’ albo di operatori qualificati per la fornitura di servizi di accoglienza, sono garantiti 62 posti residenziali in appartamenti di seconda accoglienza, per percorsi di aiuto a persone adulte senza dimora, forniti dagli enti del privato sociale: Comunità dei Giovani, Samaritano, Milonga, Self Help, Maddalena di Canossa, Gruppo di Volontariato Vincenziano.

Il servizio di assegnazione dei posti sarà gestito dallo Sportello Unico Accoglienza che già coordina le richieste dei posti letto per l’accoglienza “ordinaria”.

All’interno di questo servizio, che prevede l’ascolto di chiunque senza dimora esprima il bisogno di un posto letto, lo Sportello si attiverà, come per gli anni passati, in un’attività di “filtro” anche per il target di utenza di cittadini extracomunitari in possesso di un documento identificativo, ma privi di un permesso di soggiorno.

Altri servizi. Oltre ai posti in accoglienza, continuerà a funzionare il sistema delle mense gestite dal privato sociale. Agli ospiti degli Asili Notturni continuerà ad essere garantita la cena come nel periodo ordinario.

Inoltre, l’Unità di Strada continuerà a svolgere l’azione di controllo e monitoraggio del territorio per attivare la messa in sicurezza delle persone in strada più vulnerabili grazie anche al consolidato coordinamento delle azioni realizzate dalla Polizia locale e dall’Associazione Ronda della Carità.

Tali attività si svolgeranno in stretta sinergia con il servizio di Pronto Intervento Sociale, ormai rodato a livello territoriale da una prima sperimentazione di un anno e mezzo e che svolgerà un ruolo fondamentale su attivazione delle forze dell’ordine, per gli interventi in emergenza.