Al Bastione di San Francesco l’Eco Festival

Dall’8 al 10 settembre eventi, incontri e laboratori sui principali temi legati all’ecosostenibilità. Domenica 10 settembre focus sul Parco delle Mura e sul processo di valorizzazione avviato dall’amministrazione

La parte esterna del Bastione San Francesco, all’incrocio tra via Faccio, via del Fante e dell’Autiere è stata ripulita a tempo di record. Sono stati i volontari di Legambiente Verona a rimboccarsi le maniche per rendere l’area fruibile in vista di uno degli appuntamenti più importanti per tutti i cittadini, le realtà e le imprese veronesi che hanno fatto dell’eco sostenibilità il loro stile di vita.

Parliamo dell’EcoFestival 2023, che il circolo di Legambiente Verona organizza al Bastione San Francesco nelle giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che condividono un profondo interesse per la sostenibilità ambientale e desiderano esplorare il lavoro di associazioni, imprese sociali e botteghe locali, che operano a Verona e nel suo territorio. Laboratori interattivi, conferenze tematiche, concerti serali e l’ambientalismo a tenere assieme un programma ricco di sottoeventi che animerà l’area esterna e interna del Bastione per tutto il weekend.

Tra i vari focus, uno sarà dedicato al Parco delle Mura, alla cui valorizzazione l’Amministrazione ha dato un forte impulso, prevedendo una progettazione che includa tutto il patrimonio delle Mura fortificate di Verona. Dibatti e approfondimenti toccheranno i temi ambientali più attuali come le comunità energetiche rinnovabili e solidali, la mobilità sostenibile, il consumo del suolo.

“Un format allargato rispetto lo scorso anno per coinvolgere più cittadini possibili – afferma l’assessore all’Ambiente Tommaso Ferrari-. L’invito ai cittadini è di consultare il ricco programma, partecipare alla manifestazione e informarsi su quello che imprese e realtà fanno già da tempo a favore dell’ecosostenibilità e condividere con i numerosi ospiti idee sul temi principali e sulla Verona di domani”.

“Legambiente segue da anni la cinta magistrale, l’Ecofestival è un’occasione importante per rilanciare questo percorso del Parco delle Mura e dei Forti – afferma l’assessore al Patrimonio Michele Bertucco-. Questa Amministrazione ha deciso dare un forte impulso alla valorizzazione di questo patrimonio riconosciuto dall’Unesco dando avvio ad un piano di gestione delle Mura e dei Forti, lo facciamo insieme a Legambiente e alle tante associazioni attive sul territorio”.

Presenti in conferenza stampa Andrea Gentili del direttivo di Legambiente Verona con la volontaria Sara Capitanio e Maria Charlotte Lindemann di Lento Store, che sarà presente al festival con i suoi prodotti eco sostenibili.

Programma:

Si parte venerdì 8 settembre dalle ore 18.00 con l’inaugurazione del festival; il primo tema che si toccherà sarà quello della mobilità a Verona, ospiti della serata l’assessore alla transizione ecologica e mobilità Tommaso Ferrari, e un rappresentante di ATV. Sarà occasione per parlare di mobilità sostenibile, delle scelte che la città sarà inevitabilmente portata a fare anche in relazione al nuovo Piano della Mobilità sostenibile.

Sabato 9 settembre dalle ore 17.00, in collaborazione con Altraeconomia e cooperativa Le Rondini, presentazione del libro “L’intelligenza del suolo” incontro con l’autore Paolo Pileri. Docente di pianificazione e progettazione urbanistica al politecnico di Milano, Pileri è tra i più prolifici autori e divulgatori in tema di consumo di suolo. Con lui dialogheranno ospiti e amministratori per provare ad immaginare una nuova visione di città a consumo di suolo zero, in una regione e in una provincia tra le più cementificate in Italia e in Europa, che nei prossimi anni dovrà inevitabilmente invertire la rotta.

Domenica 10 settembre mattinata dedicata al Parco delle Mura, con visite guidate aperte alla cittadinanza. Sarà un’occasione unica per visitare gli interni di Porta Nuova, in un percorso di circa un’ora e mezza che terminerà al Bastione di San Francesco con un incontro sul futuro del Parco delle Mura. Ritrovo alle ore 9.45 di fronte a Porta Nuova. Alla conferenza parteciperanno l’assessore al Patrimonio Michele Bertucco e il responsabile dell’ufficio UNESCO Ettore Napione, per un focus sulla situazione attuale e le scelte dell’amministrazione in tema di gestione del parco e valorizzazione monumentale.

Il pomeriggio di domenica dalle ore 16 sarà dedicato alle CERS, Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, nuove forme di aggregazione di cittadini che si aggregano per produrre e consumare energia elettrica da fonti rinnovabili. Quali sono le normative, a che punto sono i decreti attuatici e cosa sta accadendo a Verona, tra gli ospiti AGSM-AIM, lo sportello energia di Legambiente Veneto, l’assessore Ferrari e una rappresentanza del costituendo comitato di promozione delle Comunità Energetiche a Verona, che punta a costituire una CER in ogni quartiere.

Altri interventi, laboratori e concerti serali:

A condire l’evento, domenica ci saranno numerosi altri interventi. Alle ore 14 la conferenza sull’apicoltura naturale, a cura di Davide Zuanazzi, apicoltore e fotografo, che allestirà anche una mostra fotografica sulle api. Alle ore 15 il talk sui benefici di un’alimentazione vegetale, etica, sostenibile e salutare, a cura di Debora Calderato, titolare e chef di Zazie Verona. Infine dalle ore 18 alle 20, l’intervento sul clima di Verona a cura dell’associazione Meteo4 Verona, che parlerà delle fake news sul clima e come riconoscerle. A seguire breve spettacolo teatrale sulla percezione del meteo a Verona nel passato.

Il programma comprende inoltre diversi altri laboratori, rivolti a bambini e cittadini di tutte le età: il workshop soundiversity curato da Biosphaera e basato sull’attività di citizen science sui suoni della natura; il workshop R.E.A.L. FOOD di Cooperativa Panta Rei per riconoscere le stagionalità della frutta e verdura e recuperare le parti che solitamente scartiamo; i laboratori Precious Plastic e Repair Cafè di Recycle Lab per l’upcycling della plastica e dei vestiti partendo dai materiali di scarto; letture animate a tema ambientale per bambini e famiglie a cura di In Giro Leggendo; il laboratorio di riciclo creativo dei tessuti a cura di Faber Academy; il workshop di upcycling creativo a cura di Alex Crestan di Henry&CO; il laboratorio di buone pratiche e i consigli di FIAB Verona e Isola della Scala sulla mobilità dolce; il laboratorio di riuso creativo a cura del Centro per il Riuso Creativo e la Sostenibilità del Comune di Verona.

A concludere ogni serata, l’intrattenimento musicale: venerdì sera si esibiranno gli Atom Tanks, gruppo ska veneto esplosivo dalla provincia di Treviso; sabato sera il concerto del Diplomatico e Il Collettivo Ninco Nanco, gruppo pop veneziano che già si è esibito su grandi palchi; domenica sera il dj set di dj Ferrocromo, artista di Verona.

Verona EcoFestival è un progetto di volontariato organizzato dal circolo di Legambiente Verona. L’iniziativa rientra all’interno delle attività del progetto Generazioni Rinnovabili: Giovani volontari per il clima, di Legambiente Veneto volto all‘attivazione fattiva dei giovani e in generale della cittadinanza della Regione del Veneto con il fine di creare sinergie virtuose ed inclusive nei territori, messa in rete di buone pratiche negli stili di vita e azioni concrete, promuovendo così la cultura del volontariato, il benessere e la salute di tutti e tutte per contrastare l’emergenza climatica.