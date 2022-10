Al Museo di Storia Naturale di Verona incontro sulla casa e gli spazi domestici nell’età del bronzo. Appuntamento visibile anche in streaming

Il 6 e il 7 ottobre, in presenza e in streaming, due giornate d’incontri sugli aspetti legati al tema “casa” emersi da scavi recenti, in corso o inediti.

Gli spazi domestici nell’età del bronzo. Il 6 e il 7 ottobre, con inizio alle ore 10, nella sala conferenze ‘Sandro Ruffo’ del Museo di Storia Naturale, si terrà l’XI Incontro Annuale di Preistoria e Protostoria.

L’appuntamento, visibile anche in streaming su Zoom al link https://bit.ly/IAPP_ottobre2022, approfondirà il tema degli ‘Spazi domestici nell’età del bronzo. Dall’individuazione alla restituzione’.

L’incontro di studio, organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria di Firenze, punta a favorire un confronto sugli aspetti legati al tema “casa” emersi da scavi recenti, in corso o inediti in contesti dell’età del Bronzo.

La “casa” è unità fisica e funzionale, che nell’arco del tempo e nei diversi luoghi mostra marcate differenze, condizionate da fattori ambientali, sociali, culturali, tecnologici, economici. In essa sono archeologicamente riflessi il nucleo sociale risiedente e le attività quotidiane e produttive che esso vi conduce.

Tutte le informazioni sul programma dell’incontro e le modalità di partecipazione sul sito del Museo di Storia Naturale