Al via Job&Orienta. Il saluto del sindaco Damiano Tommasi

E’ un orgoglio essere un punto di riferimento nazionale su questo tema grazie ad una Fiera che da oltre trent’anni si presta ad essere spazio di dialogo, d’incontro e di scoperta sulle possibili scelte da intraprendere per la costruzione del proprio percorso di vita” ha sottolineato il sindaco Damiano Tommasi nel suo intervento di apertura del salone nazionale dedicato all’orientamento sul mondo del lavoro, che da oggi a sabato 30 novembre porterà studenti, famiglie, giovani e addetti ai lavori ad approfondire e conoscere l’evoluzione del mondo lavorativo e le sue opportunità. Insieme al sindaco erano presenti l’assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo, l’assessora alle Politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia e il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani .

“Una manifestazione che intercetta il bisogno crescente di orientamento – ha ricordato Tommasi –, che è sempre più diffuso fra i giovani ma anche fra gli adulti, non solo per la vasta proposta che c’è nell’ambito della formazione ma anche per un generale senso di insicurezza per il futuro che necessita di supporto. Il bello di questa fiera è la professionalità di chi sta esponendo e la volontà di poter dare un utile supporto alla scelta di vita della persone. Ho sempre definito il Job Orienta come il Life Orienta, perché scegliere il proprio lavoro e la propria carriera scolastica significa prendere importanti decisioni di vita, sulle quali abbiamo bisogno d’essere accompagnati. Ridurre la scuola solo ad un percorso collegato alla futura prospettiva lavorativa è ingeneroso per il valore che la formazione ha nella costruzione della persona e della sua preparazione alla vita. Ogni risorsa dedicata alla formazione dei nostri giovani è una risorsa per il nostro futuro. Per questo è importante investire sempre di più nelle nostre scuole e sui servizi alle famiglie”.