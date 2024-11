Alla Ronda della Carita’ le coperte della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, in sinergia con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Verona, si è messa a disposizione per portare aiuto a chi è nel bisogno.

Un supporto concreto alle attività messe in campo ogni giorno dalla Ronda della Carità Verona in favore di chi si trova in situazioni di difficoltà. In aiuto all’organizzazione di volontariato veronese sono arrivate oggi più di 400 coperte da parte della Polizia di Stato della Scuola di Peschiera del Garda. Un utile dono per andare incontro alle esigenze di coloro che soffrono il freddo e non hanno una fissa dimora, è stato consegnato da una trentina di allievi agenti della Polizia di Stato e dal direttore della scuola Gianpaolo Trevisi.

La Polizia di Stato, infatti, coinvolta, in un appello corale, dal Comune di Verona e in particolare dall’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni, ha deciso di non gettare le coperte di lana, ormai dichiarate “fuori uso”, ma piuttosto di donarle all’associazione “Ronda della Carità” che ne saprà fare l’uso migliore.

La consegna è avvenuta oggi alla presenza della presidente della Ronda della Carità Mara Mascagno e dell’assessora Luisa Ceni.

“Un dono importante, aiuto essenziale con l’iniziare dei primi freddi dell’inverno – ha sottolineato l’assessora Luisa Ceni –. Dalla Ronda della Carità è scaturita l’esigenza delle coperte e come Comune ci siamo fatti portavoce di questo bisogno per amplificare i possibili interventi in tal senso. La Polizia di Stato si è fatta avanti concretizzando una donazione di oltre 400 coperte che oggi sono state messe a disposizione. A Verona la rete della solidarietà è una grande risorse che non smette mai di offrire il proprio fondamentale aiuto”.

“La Polizia di Stato – ha dichiarato il direttore della scuola Gianpaolo Trevisi – è da sempre vicina alla gente e il suo servizio è per la gente; con questa donazione che aiuta la Ronda, ma che in realtà arricchisce noi e i miei allievi, non facciamo altro che evidenziare qualcosa che già avviene di giorno e di notte e lungo le vie o nelle piazze. Non dimenticarsi mai dei piu fragili, mettere sempre in pratica sempre e comunque il meraviglioso ‘I care’ di Don Milani e cioè avere cura di tutto e di tutti”.

Da più di un anno in via Pallone, negli spazi al chiuso messi a disposizione dal Comune nell’ex mensa comunale, è in attività il punto mensa della Ronda della Carità.

Da settembre 2023 i volontari della Ronda utilizzano gli spazi per dare la consumazione dei pasti in uno luogo al chiuso, riparato dalle intemperie.

Grazie al supporto del Comune è stato possibile generare un luogo di ristoro ma anche di incontro e ascolto, dove tavoli e sedie danno l’opportunità alle persone anche di socializzare.

La Ronda della Carità a Verona è un Organismo di Volontariato ODV laico costituito il 10 gennaio 1996, con lo scopo statutario di assistere le persone senzatetto di Verona che vivono in uno stato di estrema povertà urbana.

I servizi son svolti esclusivamente da volontari, oggi 230, che prima di essere attivi devono effettuare un percorso formativo.

Lo scorso inverno sono state consegnate un complessivo di 7 mila coperte. Una grande richiesta di aiuto a cui occorre costante supporto. La raccolta è sempre aperta alla sede della Ronda della Carità in via Adriano Garbini, 10. Per informazioni tel. 045 580390 (dalle 9 alle 20) o via mail: info@rondadellacaritaverona.org.