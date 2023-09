Anniversario 150 anni dalla morte di Marcantonio Bentegodi. Venerdi’ in Gran Guardia una giornata dedicata al filantropo veronese

Dalle 9 il via al convegno “Ti ricorderà questa tua Verona che tanto amasti…”, dedicato alla vita e al lascito di Bentegodi.

In apertura la lettura del testamento, da cui prenderanno spunto tutti gli interventi dei relatori.

La mattinata sarà dedicata alle attività in favore dell’istruzione, dell’assistenza alla popolazione e le opere di bene, mentre nel pomeriggio protagonista sarà lo sport.

Alla fine della giornata l’inaugurazione della mostra “150 Marcantonio Bentegodi. La città e il suo benefattore” alla Società Letteraria.

In tanti lo nominano ma non tutti sanno chi era, e soprattutto cosa ha fatto Marcantonio Bentegodi, un illustre veronese che, rimanendo sempre in disparte, ha lasciato a Verona un’inestimabile eredità valoriale e materiale. Per questo motivo venerdì 29 settembre dalle 9 nella Sala Convegni in Gran Guardia si terrà il convegno, gratuito e aperto a tutti, “Ti ricorderà questa tua Verona che tanto amasti…”, una giornata organizzata e presieduta dall’Associazione Consiglieri comunali Emeriti, con in programma interventi di relatori della Società Letteraria, dell’Università di Verona, dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, della Commissione per le onoranze nei Pantheon “Ingenio Claris” e “Beneficis in patriam” per conoscere la vita e l’operato di Bentegodi.

Il convegno sarà articolato in due parti: la prima sarà dedicata al contributo che Marcantonio Bentegodi ha dato all’istruzione, all’assistenza alla popolazione grazie anche ad opere di bene, mentre la seconda sarà incentrata sullo sport. In apertura verrà illustrato il testamento di Marcantonio Bentegodi, dal quale poi si svilupperanno i temi di tutta la giornata, contestualizzando il periodo storico nel quale il filantropo veronese, spinto dai suoi valori e il suo impegno civile ha dato un’impronta tuttora attuale e da tramandare alle nuove generazioni.

Alla fine del convegno, verso le 16.30 circa, sarà possibile raggiungere la Società Letteraria di Verona in piazzetta Scalette Rubiani, 1, dove verrà inaugurata la mostra documentaria “150 Marcantonio Bentegodi. La città e il suo benefattore”.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in Sala Arazzi. Sono intervenuti il presidente del Consiglio Comunale Stefano Vallani, il presidente Associazione Consiglieri Comunali Emeriti Comune di Verona Silvano Zavetti, per la Commissione per le onoranze nei Pantheon “Ingenio Claris” e “Beneficis in patriam” del Cimitero Monumentale di Verona la Presidente Francesca Tamellini, Matteo Fabris e Valeria Rainoldi e Daniele Guarda, amministratore unico di AMIA Verona S.p.A. che sostiene ed è tra i partners delle celebrazioni.

“È una bellissima occasione che si offre per approfondire e ricordare questa importante figura centrale per Verona – ha detto il presidente Stefano Vallani –. Negli ultimi anni è stata forse poco valorizzata, studiata e approfondita nonostante egli abbia avuto occasione di rendere erede il Comune di Verona e fare cose importanti in vari aspetti”.

“Marcantonio Bentegodi è forse uno dei cittadini veronesi più nominati, se pensiamo allo stadio – ha affermato Silvano Zavetti –, ma con questo convegno vogliamo far conoscere tutto quello che ha fatto per Verona ed equilibrarne il ricordo”.

“È doveroso dare un riconoscimento alle figure come Marcantonio Bentegodi dando loro l’iscrizione al Pantheon cittadino – ha sottolineato Francesca Tamellini – non solo come un ricordo, ma per i loro valori, attuali e da prendere come esempio”.

“Siamo ben contenti di supportare questa iniziativa – ha detto Daniele Guarda -. AMIA svolge un servizio di cura del territorio, e siamo convinti che questo debba essere fatto conoscendolo e amandolo, anche con iniziative come questa”.

Il programma del convegno:

ore 9 Accoglienza – ore 9:30 Inizio lavori

Saluti introduttivi:

– Marta Ugolini, Assessora alla Cultura

– Francesca Tamellini, Presidente Commissione per le onoranze nei Pantheon

“Ingenio Claris” e “Beneficis in patriam” del Cimitero Monumentale di Verona

– Silvano Zavetti, Presidente Associazione Consiglieri Comunali Emeriti Comune di Verona

Introduzione alla giornata di studi:

– Silvano Zavetti, Associazione Consiglieri Comunali Emeriti:

“Marcantonio Bentegodi, veronese illustre e sconosciuto”

– Matteo Fabris, Presidente Commissione per le onoranze nei Pantheon “Ingenio Claris” e “Beneficis in patriam” del Cimitero Monumentale di Verona:

“Le ultime volontà di Marcantonio Bentegodi”

Filantropia e cultura:

– Gian Paolo Romagnani, Università degli Studi di Verona:

“Verona nell’epoca di Bentegodi: fra Austria e Italia”

– Daniela Brunelli, Società Letteraria:

“Marcantonio Bentegodi, mecenate culturale, nell’Archivio storico della Società Letteraria di Verona”.

ore 11:00 Coffe break

– Marina Garbellotti, Università degli Studi di Verona:

“La filantropia a Verona nell’Ottocento: il contributo di Marcantonio Bentegodi”

– Giovanni Borghini, Accademia Agricoltura Scienze e Lettere:

“Il testamento Bentegodi per la scuola superiore veronese”

– Francesca Tamellini, Presidente Commissione per le onoranze nei Pantheon

“Ingenio Claris” e “Beneficis in patriam” del Cimitero Monumentale di Verona:

L’istruzione del popolo, la Lega d’insegnamento, i giardini d’infanzia e il contributo di Marcantonio Bentegodi

ore 12:30 -14:00 Pausa pranzo

ore 14.00 Ripresa dei lavori

Palazzo Pindemonte Ongania Bentegodi

– Daniela Zumiani, Accademia Agricoltura Scienze e Lettere:

“La casa natale: vivere in un palazzo storico nella Verona dell’Ottocento”

Saluti istituzionali:

– Giovanni Malagò, Presidente CONI (collegato da remoto)

– Damiano Tommasi, Sindaco di Verona

Sport e istituzioni:

– Nicola Sbetti, Alma Mater Studiorum Università di Bologna:

“Lo sport nella Penisola italiana all’epoca di Marcantonio Bentegodi”

– Valeria Rainoldi, Commissione per le onoranze nei Pantheon

“Ingenio Claris” e “Beneficis in patriam” del Cimitero Monumentale di Verona:

“Lo stadio Bentegodi di Verona: da stadium comunale a “impianto ultramoderno degno di una grande città”

– Claudio Toninel, Fondazione Bentegodi:

“Storia sportiva della Fondazione Bentegodi”

– Giorgio Pasetto, Fondazione Bentegodi:

“Quale futuro per la Fondazione Bentegodi?”

…150 Anni dopo:

– Cristina Lonardi, Università degli Studi di Verona:

“Il lascito di Marcantonio Bentegodi: i suoi valori e il suo impegno civile”.

Interventi del pubblico.

Conclusione dei lavori:

Silvano Zavetti, Associazione Consiglieri Comunali Emeriti

ore 16:30 Fine dei lavori.

Le iniziative in corso e in programma.

22 settembre – 15 ottobre 2023. “Marcantonio Bentegodi: mostra documentaria diffusa” con tre mostre realizzate in diversi luoghi della città che tracciano la storia, l’importanza e il contesto della figura del Bentegodi:

– Mostra documentaria, organizzata dall’Archivio Generale del Comune, realizzata presso l’atrio di Palazzo Barbieri ed aperta al pubblico a titolo gratuito

– Mostra storica documentale presso l’Archivio di Stato di Verona, dove è conservato il testamento olografo del Bentegodi

– Esposizione realizzata dalla Società Letteraria di Verona

Realizzazione di un dépliant – mappa intitolata “Marcantonio Bentegodi. La città e il suo benefattore”, dedicata ai luoghi legati alla figura del filantropo, con la presentazione del percorso delle mostre, contenuti delle stesse ed orari di apertura al pubblico.

Creazione di un audio-tour digitale, con l’APP IZI-Travel, una piattaforma aperta che consente di creare audioguide gratuitamente.

27 ottobre 2023 Apposizione di una targa sulla dimora di Marcantonio Bentegodi

Apposizione di una targa commemorativa sulla facciata di Palazzo “Pindemonte-Bentegodi”, casa in cui visse lo stesso, in via Leoncino 5 a Verona.

L’iscrizione ricorda la figura di Bentegodi quale generoso sostenitore dell’istruzione e dello sport a Verona, e testimonia la gratitudine del Comune e della Fondazione Bentegodi.

Ottobre – dicembre 2023 Attività sportiva dedicata a Bentegodi. Realizzazione di un’iniziativa presso uno degli impianti sportivi comunali, con la collaborazione della Fondazione Bentegodi.

Ottobre – dicembre 2023 – Asilo d’Infanzia Bentegodi. Attività didattiche presso la scuola d’infanzia intitolata al Bentegodi, per far conoscere e valorizzare l’impegno educativo del filantropo. Giornata aperta alle famiglie con la presentazione delle esperienze e delle ricerche dei bambini sulla figura di Bentegodi.