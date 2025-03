Approvati nuovi lavori su strade e marciapiedi per quasi 800 mila euro

Si tratta del rifacimento di strade e marciapiedi nelle Circoscrizioni 4^ e 5^, tra i progetti rifacimento di piazza Brodolini, nuovo asfalto su via Mantovana, via Belfiore e via Flavio Gioia, il viale alberato in via Santa Elisabetta a Santa Lucia.

Oggi la giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico economica di una serie di interventi che partiranno tra fine anno e l’inizio del prossimo. Una quindicina le strade e le vie che verranno riqualificate con la sistemazione dei marciapiedi, la posa di nuovo manto stradale e la sistemazione di viali e piazze da parte dell’assessorato alle Strade e Giardini.

Tra le opere più significative sul territorio della Circoscrizione 4^ ci sono i lavori sul marciapiede in via Golosine, il rifacimento di piazza Brodolini, il nuovo asfalto su via Mantovana e la nuova configurazione di via Santa Elisabetta a Santa Lucia che porta al cimitero che diventerà un viale Alberato.

In 5^ viene rifatto l’asfalto in via Belfiore e in alcuni tratti di via Flavio Gioia e viene sistemato l’ingresso delle scuole Salgari in via Turazza.

I prossimi step sono i progetti esecuti e la gare per l’assegnazione dei lavori.

“Proseguono i lavori per sistemare strade e marciapiedi su tutto il territorio comunale- spiega l’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini-. Vorrei sottolineare che la cifra destinata per queste opere non solo è cospicua ma è il doppio di quelle investite dalla precedente amministrazione”.