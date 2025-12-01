Auguri in Castelvecchio del “Nastro Verde” e dei “Carristi d’Italia”

Tradizionale incontro prenatalizio di sezioni scaligere delle associazioni nazionali Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana “Nastro Verde” e “Carristi d’Italia”, la cui sede comune è in stradone Porta Palio 47f.

Dopo la funzione religiosa, tenutasi in una cappella laterale della chiesa interna dell’Istituto Salesiano “Don Bosco”, in stradone Antonio Provolo 16, officiata da don Luciano Gaspari, i partecipanti si sono incamminati verso il Circolo Unificato dell’Esercito, in Castelvecchio, per il proseguimento del programma.

Prima del pranzo nella Sala “Napoleone”, il col. Carmelo Napoleone Puglisi (vice presidente della Sezione territoriale Veneto Occidentale e Trentino Alto Adige dei “Carristi”), anima dell’evento, ha dato la parola alla moglie, prof.ssa Raffaella Massarelli, nell’illustrazione, con l’abituale maestria esplicativa data da anni d’insegnamento mai abbandonato nemmeno col pensionamento, dei contenuti dei calendari 2026 del “Nastro Verde” e dei “Carristi d’Italia”.

È seguito l’intervento della docente e scrittrice Annalisa Santi, sintetizzando le tre parti del suo libro, “Nei giorni di Sissi. Sogni di primavera” (QuiEdit, Verona), biografia della duchessa Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach in Baviera (Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach in Bayern), Monaco di Baviera, 24 dicembre 1837 – Ginevra, 10 settembre 1898, vittima d’un attentato compiuto, con una lima sottile ed appuntita nascosta in un mazzo di fiori, dall’anarchico italiano Luigi Lucheni (o Luccheni, Parigi, 22 aprile 1873 – Ginevra, 19 ottobre 1910).

Celebre come Sissi (dolcemente interpretata da Romy Schneider nella trilogia diretta dall’austriaco Ernst Marischka: “La principessa Sissi”, 1955, “Sissi – La giovane imperatrice”, 1956 e “Sissi – Destino di un’imperatrice”, 1957) , convolò a nozze con Francesco Giuseppe d’Asburgo-Lorena (Franz Joseph I, Vienna, 18 agosto 1830 – Vienna, 21 novembre 1916), assumendo i titoli d’imperatrice consorte d’Austria, regina apostolica d’Ungheria, regina consorte di Boemia e Croazia.

L’appuntamento nel Circolo Unificato dell’Esercito ha riunito, tra gli altri, il generale C. A. Giuseppe Pachera, presidente onorario nazionale e presidente della Sezione territoriale dei “Carristi” (attivo e partecipe nonostante i suoi ben 103 anni!); il ten. gen. ispettore Antonio Scipione; il lgt. Giuseppe Grazian (vice presidente della sezione locale del “Nastro Verde” nonché presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Verona); Grazia Marcon (attrice e presentatrice); Sabrina Pomari (del Centro-destra per Nogarole Rocca, consigliere candidato sindaco presso la Giunta del Comune, appunto, di Nogarole Rocca,).

Claudio Beccalossi

