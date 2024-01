Barriere guardrail danneggiate, 80 mila euro per ripararle

La sicurezza stradale passa anche attraverso l’integrità della barriere guardrail, il cui compito è quello di contenere l’urto degli autoveicoli che viaggiano sulla carreggiata, evitando che escano di strada, ma anche proteggere l’utenza debole sui percorsi pedonali e/o ciclopedonali.

Fondamentale quindi riparare il prima possibile quelle che vengono danneggiate a causa di incidenti stradali o altre avversità, tanto più se si trovano in strade ad alta percentuale di traffico.

E’ il caso della barriera incidentata sulla bretella T4-T9 ma anche di quelle in via Vigasio, in via Mantovana, in via del Pestrino, in via Sommacampagna (intersezione con via Fenilon), in via Legnago (cavalcavia autostradale), sul ponte S.Francesco (lungadige Galtarossa) e in strada La Rizza.

Otto interventi che l’Amministrazione ha ritenuto urgente eseguire e per i quali i lavori partiranno nei primi giorni di febbraio. Le risorse necessarie, circa 80 mila euro, sono messe a disposizione dalla Direzione Strade Giardini Arredo Urbano.

“Si tratta di un intervento importante per mettere in sicurezza alcune strade della nostra città perché i guardrail sono un elemento a favore della tutela degli utenti della strada – afferma l’assessore alle Strade Federico Benini-. Lavori che concretamente prenderanno il via nei prossimi giorni”.