Bonifica bellica dell’Arsenale, da domani l’ingresso da via Todeschini e’ vietato per motivi di pubblica sicurezza

Da domani 5 giugno per due settimane, per motivi di pubblica sicurezza sarà vietato l’accesso pedonale all’Arsenale da via Todeschini. Sono, infatti, iniziate le operazioni di bonifica bellica precedenti la ristrutturazione della Palazzina di Comando, della Corte centrale e la sistemazione delle relative aree esterne di pertinenza. Non sarà quindi possibile attraversare l’area dell’Arsenale, né accedere all’area cani lungo il muro di cinta adiacente l’ingresso di via Todeschini. L’Amministrazione si è attivata per la realizzazione di un’area cani provvisoria con ingresso da via Alfredo Cappellini. Procedono quindi i cantieri per restituire l’ex Arsenale alla città.