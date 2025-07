Borgo Nuovo avra’ una nuova piazza. Sbloccato l’iter che impediva di terminare la riqualificazione del quartiere

Un iter fermo da anni, sbloccato grazie all’interessamento dell’assessore Federico Benini. Ora si può procedere con il nuovo progetto: demolizione dell’ex cinema teatro e realizzazione di una nuova piazza

La riqualificazione di Borgo Nuovo, avviata nel 2005 con il programma innovativo in ambito urbano ‘Contratto di Quartiere II’ potrà finalmente essere completata.

La giunta oggi ha approvato l’iter che pone fine ad blocco amministrativo durato più di 15 anni, e che di fatto impediva di proseguire quanto previsto nel progetto avviato dalla giunta Zanotto per la riqualificazione del quartiere.

Di fatto, verrà demolito l’ex cinema teatro del quartiere e al suo posto verrà realizzata una nuova piazza denominata ‘Tre teatri all’aperto’, il cui progetto sarà presentato a breve.

L’opera è possibile grazie all’impegno profuso in questi due anni dall’asseSsorato alle Strade e Giardini, Decentramento ed Edilizia popolare Federico Benini, che ripercorrendo a ritroso l’iter amministrativo e dialogando con Ministero e Regione, è riuscito a sbloccare la situazione ottenendo il via libera dello stralcio dei tre interventi dal Piano delle opere pubbliche, svincolando in questo modo anche il bilancio comunale e permettendo all’ Amministrazione di procedere con un nuovo progetto.

Breve cronistoria. Finanziato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione per 10 milioni di euro il progetto ‘Contratto di Quartiere II’ ha previsto la realizzazione di un importante intervento di edilizia residenziale pubblica che di fatto ha trasformato l’ex villaggio ‘Dall’Oca Binaca’ nel quartiere di Borgo Nuovo.

Inserite nel progetto vi erano anche una serie di opere a carico del Comune per un valore di oltre 4 milioni di euro: l’ampliamento della scuola dell’infanzia ‘Dall’Oca Bianca’ e della scuola primaria di primo grado ‘Gandhi’ e la ristrutturazione dell’ex cinema teatro. Lavori che avrebbero dovuti essere finanziati con fondi privati ma che di fatto non solo non sono mai stati realizzati, ma vincolavano il bilancio e il programma delle opere pubblico.

Con la delibera di oggi le opere come previste nel Contratto di Quartiere vengono stralciate, lasciando spazio ad una nuova progettazione che porterà, entro l’anno prossimo, alla realizzazione di una nuova piazza a alla definitiva riqualificazione del quartiere.

“Un passaggio storico per Borgo Nuovo, la cui riqualificazione era ferma da troppo tempo – afferma l’assessore Benini-. Ci sono voluti due anni per venire a capo dell’iter amministrativo e trovare una soluzione in sintonia con il Ministero e la Regione, svincolando il bilancio dall’investimento previsto per la realizzazione dei tre interventi mancanti. Entro l’anno prossimo il quartiere avrà una nuova piazza a disposizione”.