Cantiere in via Citta’ di Nimes: il Comune scrive alle aziende per favorire il lavoro agile e orari flessibili dei dipendenti

Lavoro agile, orario flessibile e massima informazione per i lavoratori e lavoratrici coinvolti dal cantiere del filobus. Venerdì 21 aprile prenderanno il via i lavori del cantiere per il collegamento dei due sottopassi in via Città di Nimes, un intervento della durata di circa un anno che sarà impattante per la viabilità della zona, dove sarà creato un grande anello circolatorio a senso unico tra Porta Nuova e Porta Palio.

Per questo motivo gli assessori al Lavoro Michele Bertucco e alla Mobilità Tommaso Ferrari questa mattina hanno inviato una lettera alle aziende private di grandi dimensioni per garantire a tutti i dipendenti massima informazione, così come prendere in considerazione, quando possibile, di favorire l’attività lavorativa in modalità agile e adottare ampie flessibilità di orario per le lavoratrici e i lavoratori.

“Questa iniziativa – spiega l’assessore Michele Bertucco – è stata pensata per aiutare i lavoratori, ma allo stesso tempo per ridurre quello che sarà l’impatto del cantiere in via Città di Nimes sul traffico a Verona”.

Quella suggerita è una prima misura da adottare in vista dell’1 giugno, quando partiranno interventi paralleli in altre zone della città.