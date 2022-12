Capodanno in piazza Bra. Attenzione alla viabilita’ e alle misure di sicurezza

Piazza Bra chiusa al traffico, divieto di botti, spray urticante e bottiglie in vetro e lattine.

Si preannuncia il tutto esaurito per la grande festa di Capodanno in piazza Bra. Vuoi per l’esclusiva proposta artistica, che vedrà per la prima volta esibirsi in pubblico i finalisti di X Factor, vuoi per l’alta affluenza di visitatori e turisti già presenti in città.

Come certo è che saranno tanti i cittadini che arriveranno a Verona nel tardo pomeriggio e in serata, magari ad evento già iniziato per essere presenti al brindisi di mezzanotte.

L’invito è pertanto quello di prendersi per tempo, pianificando il percorso prima di mettersi in auto e verificando la disponibilità dei nei parcheggi cittadini.

Inoltre, a garanzia della sicurezza degli spettatori, verranno attuati una serie di provvedimenti viabilistici,e non solo, con limitazioni specifiche sugli ingressi nell’area dell’evento e sulla circolazione nella zona.

Piazza Bra potrà accogliere un massimo di 20 mila persone

Accesso libero consentito a massimo 20 mila persone. I “conta-persone”, attivi su tutti i 9 ingressi previsti per l’entrata alla piazza, effettueranno il controllo fino ad esaurimento dei posti.

Gli ingressi saranno presidiati da steward e forze dell’ordine, a cui si aggiungono i controlli attraverso i sistemi di videosorveglianza e metal detector.

Si invita chi fosse interessato a seguire lo spettacolo ad accedere con ampio anticipo rispetto alla mezzanotte. La piazza sarà presidiata dagli agenti della Polizia locale e delle Forze dell’Ordine. Inoltre, pattuglie della Polizia locale effettueranno controlli con l’etilometro.

Rafforzato anche il piano sanitario, con l’installazione del Posto Medico Avanzato e la presenza in loco di medici e volontari.

Sarà creata una zona rossa, dove sarà impedita la presenza di persone, sotto il palazzo della Gran Guardia per consentire lo spettacolo pirotecnico che scatterà alla mezzanotte del 1° gennaio.

STOP alla circolazione dei mezzi in piazza Bra dal tardo pomeriggio

Per tutta la durata della manifestazione, dalla 18 di sabato 31 e fino alle 6 di domenica 1 gennaio 2023, per il blocco del transito mezzi in piazza Bra, saranno posizionate le barriere di cemento (new-jersey) e gli agenti della Polizia locale in corso Porta Nuova (all’incrocio con via dei Mutilati), in via degli Alpini (all’altezza del volto di via Ponte Cittadella), in via Roma, (all’incrocio con via Cattaneo e via Manin) e in piazzetta Scalette Rubiani (fine via Oberdan).

In Bra sarà attivo inoltre un divieto assoluto di sosta e circolazione a tutti i veicoli, comprese le biciclette e i monopattini, che saranno rimossi prima dell’evento. Viene inoltre sospeso il servizio della ciclostazione di BikeSharing presente in piazza Bra.

Divieto per bottiglie in vetro e lattine

E’ vietato il consumo e la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine dalle 20 del 31 dicembre fino alle 6 del 1° gennaio in tutta l’area del Centro Storico. Inoltre, nei bar, ristoranti ed attività commerciali presenti in centro, è consentita la somministrazione di bevande solo all’interno di bicchieri di plastica o di carta.

Divieto di uso spray urticante

Per prevenire situazioni di pericolo e di panico, è vietato l’uso di bombolette contenenti sostanze urticanti (gas oleoresium capsicum) in tutta l’area di piazza Bra.

Divieto dell’uso di fuochi d’artificio e giochi pirotecnici

E’ vietato l’utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 500 metri da luoghi che ospitano persone fragili, siti di interesse comunitario o aree naturalistiche. Previste sanzioni per i trasgressori, che rischiano una multa da 200 euro.