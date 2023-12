Carnevale 2024, il calendario della manifestazione

Approvato dalla Giunta il programma delle manifestazioni del Carnevale 2024 che avrà il suo culmine con la tradizionale sfilata di “Venardi Gnocolar” il 9 febbraio 2024.

Questa è l’edizione numero 494 della manifestazione veronese che, grazie ai suoi 618 anni di storia, è stata certificata dal Ministero della Cultura come terzo carnevale storico insieme a quelli di Fano e Putignano.

Molti gli appuntamenti in calendario, tra cui gli incontri con le scuole, per far conoscere e tramandare alle nuove generazioni il patrimonio storico-culturale del nostro carnevale.

Il primo appuntamento sarà il 6 gennaio, con la posa della statua di Papà del Gnoco in piazza a San Zeno, seguito poi dalle varie iniziative per arrivare fino alla sfilata di venerdì 9 febbraio, che quest’anno vedrà le maschere e i carri concludere il corteo in piazza Sano Zeno.

L’ultimo giorno dedicato al Carnevale sarà Martedì Grasso, 13 febbraio, con il gran finale in Piazza dei Signori e il ballo in maschera in Gran Guardia.

“Siamo felici, come Amministrazione Comunale, di poter anche quest’anno supportare l’organizzazione del Carnevale di Verona, che vanta origini antichissime e rientra a pieno titolo tra i carnevali storici riconosciuti dal Ministero della Cultura – commenta l’assessora alla Cultura Marta Ugolini -. Il Comitato del Bacanal rappresenta il principale motore della macchina del Carnevale e la maschera del Papà del Gnoco, a tutti gli effetti, ne incarna il Sire, che sovraintende a tutti i festeggiamenti, dall’apertura ufficiale il 6 gennaio fino all’inizio della quaresima. La tradizione del Carnevale si alimenta e continua, testimonianza viva di una cultura legata al sovvertimento temporaneo delle regole quotidiane, alla festa collettiva per la conclusione dell’inverno e alla solidarietà verso i bisognosi, nel solco tracciato da Tomaso da Vico”.

Il programma completo.

Sabato 6 gennaio 2024 alle 11 inaugurazione del Carnevale in Piazza Bra con la posa della statua del “Papà del Gnoco” in Piazza San Zeno (angolo Piazza Pozza) che sancisce l’inizio del Carnevale e resterà fino al 15 febbraio 2024;

Domenica 21 gennaio 2024, dalle 8 alle 13 elezione del 494° Papà del Gnoco in Piazza San Zeno;

Martedì 23 gennaio 2024, alle 19.30 incoronazione del 494° Sire del Carnevale presso l’Auditorium e Buvette del Palazzo della Gran Guardia;

Venerdì 26 gennaio 2024, alle ore 11 Santa Messa delle Maschere di Verona, in occasione dell’Eurocarnevale 2024, alla Basilica di San Zeno Maggiore;

Martedì 6 febbraio 2024 incontro alla Gran Guardia con le scuole primarie e secondarie di primo grado sul tema “Il Papà del Gnoco e la sua storia”;

Da giovedì 8 a domenica 11 febbraio 2024 “Il Carnevale di Verona ci fa tornare tutti bambini – Venardi Gnocolar” in Piazza San Zeno;

Giovedì 8 febbraio 2024, alle 18 spettacolo con sfilata dei carri allegorici, alle 19 incontro con i giovani in Gran Guardia sul tema “Il Papà del Gnoco e le maschere italiane” alla presenza dei rappresentanti delle più importanti maschere italiane;

Giovedì 8 e venerdì 9 febbraio 2024: Gran Gnoccolada in Piazza Bra, che sancisce l’inizio dei festeggiamenti del Venardi Gnocolar;

Venerdì 9 febbraio 2024: Venardi Gnocolar con al mattino i saluti istituzionali al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Sindaco, seguiti dalla sfilata nel pomeriggio;

Domenica 11 febbraio 2024, alle 14, Cavalcata storica di Tomaso Da Vico;

Martedì 13 febbraio 2024, dalle 14 Ultima di Carnevale in Piazza dei Signori. Dalle 20 in Gran Guardia il Gran ballo in maschera.

Eventi fuori dal periodo del carnevale.

Venerdì 15 dicembre 2023, “Facciamoci gli auguri”, un momento di incontro in Gran Guardia;

16 febbraio – 17 marzo 2024, “Villaggio delle Tradizioni” all’ex Giardino d’Estate;

Sabato 18 maggio 2024, la sfilata “Veronallegra” – Luigi d’Agostino sfilata di carri allegorici;

Domenica 9 giugno, chiusura ufficiale del Carnevale di Verona al Ristorante al Fiore a Peschiera del Garda;

Sabato 14 settembre 2024 cena di gala “Maccheronicum Convivium Gnoccolarum, con musica ed intrattenimento in Piazza San Zeno.