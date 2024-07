Circonvallazione Oriani, da giovedi’ la nuova viabilita’

Vengono introdotte giovedì, attraverso due step, le modifiche alla viabilità in Circonvallazione Oriani, ultimo passaggio per il ripristino della circolazione dopo l’apertura del sottopasso in via Città di Nimes.

Il primo è in programma giovedì quando, terminata la posa della nuova segnaletica, la viabilità cambierà come segue: Circonvallazione Oriani tornerà percorribile nel doppio senso di marcia provenendo da Porta Nuova fino all’incrocio con via Città di Nimes, dove si potrà svoltare a destra verso piazza Renato Simoni oppure a sinistra solo ed esclusivamente per raggiungere il parcheggio di via Città di Nimes e non per recarsi in Stazione.

Da venerdì, chi proviene da Porta Palio potrà percorrere circonvallazione Oriani solo in direzione Porta Nuova. Una volta arrivati all’incrocio con via Città di Nimes, si potrà girare a sinistra verso piazza Renato Simoni o a destra (solo ed esclusivamente per raggiungere i parcheggi e non per recarsi in Stazione) verso il parcheggio oppure procedere diritto in direzione Porta Palio.

Sul posto la pattuglie della Polizia locale garantiranno la fluidità del traffico e daranno tutte le informazioni utili agli utenti della strada.

Dal 2020 Circonvallazione Oriani è inserita come Zona 30 con lo scopo di moderare la velocità di percorrenza delle auto e favorire la mobilità sostenibile, e in tale direzione va la realizzazione della nuova pista ciclabile bidirezionale sulla Circonvallazione che sarà percorribile una volta ultimati i lavori sui sottoservizi in vista delle Olimpiadi 2026. La ciclabile fungerà così da cerniera tra Corso Porta Nuova e Porta Palio, collegandosi con un percorso protetto e sicuro anche per l’arrivo in stazione, grazie al nuovo percorso ciclabile in via Città di Nimes.

Per quanto riguarda la rete degli autobus del trasporto pubblico, rimane tutto invariato fino a settembre.