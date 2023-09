Circoscrizione 5^. In Borgo Roma un percorso per familiari e assistenti domiciliari di malati di Alzheimer

I familiari e gli assistenti domiciliari di persone che soffrono di Alzheimer o altre demenze si trovano a dover affrontare quotidianamente difficoltà e problematiche legate a questa tipologia di malattia, spesso perché non hanno indicazioni precise da seguire o semplicemente per paura o per la titubanza a chiedere aiuto. Per questo motivo la Circoscrizione 5^ sostiene una serie di incontri gratuiti che inizieranno lunedì 25 settembre nella Sala Consiliare in via Benedetti, 26/B, in Borgo Roma, organizzati dall’Associazione Familiari Malati Di Alzheimer-Onlus AFMA Odv di Verona con il patrocinio della Pastorale Salute Diocesi di Verona e dell’Ulss9 Scaligera.

L’iniziativa, che ha come titolo “Per un approccio competente e positivo alla malattia di Alzheimer e alle altre demenze”, vuole ribadire come il primo farmaco delle persone affette da queste malattie siano proprio l’affetto e la vicinanza dei loro familiari. Da sempre ne è convinta l’AFMA che, come recita un loro slogan, “Si prende cura di chi si prende cura”, dai parenti ai collaboratori e operatori professionali. A questo si aggiunge inoltre l’incoraggiamento a sconfiggere il timore e la vergogna, in cui troppo spesso le famiglie che hanno a che fare con queste malattie si rinchiudono, per affrontare al meglio la situazione.

Il programma.

Il primo incontro, lunedì 25 settembre alle 20.30, avrà come tema “Le Demenze e malattia di Alzheimer” e sarà informativo e aperto a tutti.

Dal 2 Ottobre prenderanno il via nove serate, sempre di lunedì, gratuite con iscrizione, che affronteranno i seguenti temi: “Il sostegno psicologico personalizzato e di gruppo”, “La stimolazione cognitiva e psicomotoria nell’ambito familiare”, “I diritti e le opportunità dei malati e dei familiari” e “L’Approccio Capacitante” Il Gruppo ABC (sei serate).

Interverranno il neurologo referente scientifico AFMA Giuseppe Gambina, la psicologa, psicoterapeuta e consulente AFMA Stefania Amato, l’educatrice professionale consulente AFMA Giorgia Stefanescu, l’assistente sociale Rosalba Quartulli e l’avvocato Giulia Bezzan.

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare i numeri 045 8345975 – 340 5869144 visitare il sito www.alzheimerfamiliari.it o scrivere una email a alzheimer.fam@libero.it

L’iniziativa è stata presentata oggi in sala Delaini. Sono intervenuti il presidente della Circoscrizione 5^ Raimondo Dilara con il coordinatore e presidente Politiche sociali Moreno Bronzato e il vicepresidente di AFMA Verona Giorgio Facci.

“Alcune persone più di altre hanno bisogno di essere aiutate – ha detto il presidente Raimondo Dilara – , cerchiamo di andare incontro alle diverse esigenze per risolvere o alleggerire determinate situazioni”.

“Siamo orgogliosi di presentare questo progetto che va ad alleviare il compito dei familiari delle persone ammalate – ha detto Moreno Bronzato -. Mettiamo in gioco delle risorse della nostra Circoscrizione, perché dobbiamo in qualsiasi modo essere loro di aiuto. Visti i numeri purtroppo in crescita delle famiglie coinvolte, abbiamo come obiettivo di farlo diventare un appuntamento frequente”.

“Ieri, 21 settembre, ricorreva la 30^ giornata dell’Alzheimer e noi vogliamo celebrarla con questo percorso – ha affermato Giorgio Facci -. I dati riguardanti le famiglie che hanno al loro interno persone ammalate sono sempre più in crescita. È un problema che da anni cerchiamo di supportare, ma lanciamo un appello alle famiglie affinché non rimangano chiuse in se stesse, ma accolgano l’aiuto che vogliamo dare loro”.