Consegnati nuovi mezzi elettrici alla Polizia Locale e all’area Lavori Pubblici del Comune di Verona

Due scooter e otto e-bike destinate alla Polizia locale, mentre una FIAT Nuova 500 elettrica andrà a sostituire un veicolo ormai vecchio in uso ai Lavori Pubblici. I mezzi a due ruote acquistati nell’ambito del progetto “Rinnovamento ecosostenibile dei veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale”. La FIAT Nuova 500 è 100% elettrica, 43 Kw, a zero emissioni. Nei prossimi anni il Comune punta a rinnovare il parco mezzi in ottica di ecosostenibilità e basso consumo energetico.

Rinnovare e incrementare i mezzi del Comune di Verona mettendo a disposizione dei dipendenti veicoli funzionali, sicuri, ma soprattutto eco-friendly. Questa mattina davanti a Palazzo Barbieri sono stati consegnati due scooter elettrici e otto biciclette a pedalata assistita alla Polizia Locale, e una FIAT Nuova 500 elettrica all’area Lavori Pubblici. Un ulteriore passo verso una mobilità green permettendo anche rapidità di intervento e rapida mobilità su strada soprattutto in previsione dell’apertura dei cantieri del filobus.

Gli scooter e le biciclette assegnate alla Polizia Locale rientrano nell’ambito del progetto “Rinnovamento ecosostenibile dei veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale”, finanziato dalla Regione Veneto per la promozione della legalità e della sicurezza. Il finanziamento ottenuto per il progetto dalla Regione Veneto è di 16.520 euro, a cui sono stati aggiunti 10.978,80 euro di fondi propri, per l’acquisto dei mezzi coinvolti nel progetto, per un costo totale di 27.498,80 euro.

I nuovi motocicli sono modello FD Motors F5, adatti all’uso su percorsi cittadini, con una potenza massima di 3600 Watt. Sono dotati di sistema di frenata rigenerativa, di ricarica veloce, con un’autonomia di 85 km, equipaggiati con segnalatori acustici/visivi e realizzati con allestimento grafico con i colori della Polizia Locale. Sono stati acquisiti tramite procedura di gara aggiudicata alla ditta Tacconi Motofarm di Tacconi Angelo, di Bussolengo, al prezzo di Euro 6.130,50, ciascuno.

Le nuove biciclette a pedalata assistita sono dotate di cinque livelli di assistenza, selezionabili da un computer di bordo retroilluminato, di freni a disco anteriore e posteriore e ruote da 28”, con telaio in alluminio, cambio Shimano 7 rapporti, sensore di pedalata e velocità, luci posteriori e anteriori, realizzate con allestimento grafico con i colori della Polizia Locale. Le otto e-bike sono state acquisite tramite procedura di gara aggiudicata alla ditta Five Srl, di Bologna, al prezzo di 1.904,725 euro ciascuna.

All’area Lavori Pubblici invece, nell’ambito del programma per la graduale sostituzione dei veicoli vetusti e maggiormente inquinanti con veicoli di nuova concezione e a basso impatto ambientale, è stata consegnata un’autovettura modello FIAT Nuova 500, 100% elettrica, 43 Kw, a zero emissioni, che andrà a sostituire un altro veicolo ormai datato. L’autovettura è stata acquistata tramite adesione ad un accordo quadro Consip, alla FCA FLEET & TENDERS SRL, per un importo di 24.562,72 euro.

Alla consegna sono intervenuti l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, l’assessore al Bilancio Michele Bertucco, il Comandante della Polizia locale Luigi Altamura, il commissario responsabile Servizi vigilanza stradale e viabilità della Polizia locale Claudio Marai e la dirigente Direzione Utenze e Provveditorato Donatella Quarantotto.

“Sono mezzi elettrici che permettono un efficiente intervento – spiega l’assessora Stefania Zivelonghi – che è il primo obiettivo per essere sul territorio in tempi rapidi e in maniera green. Sappiamo a cosa stiamo andando in contro anche in tema di mobilità in città, e questi mezzi vanno ad affiancare tutti gli altri di cui la Polizia locale già dispone ampliandone il parco, cosa di cui siamo assolutamente contenti”.

“Stiamo lavorando per migliorare quello che è il parco mezzi della Polizia locale e del Comune di Verona in generale – ha sottolineato l’assessore Michele Bertucco -. Riteniamo che l’Ente Pubblico, in un momento anche di cambiamenti climatici dove bisogna uscire dall’utilizzo delle fonti fossili, vengono impiegati veicoli elettrici che consentono di muoversi senza inquinare. Diamo inoltre un segnale positivo anche ai privati, perché si dovrà arrivare prossimamente a questo utilizzo, ma anche per garantire sicurezza a chi lavora, perché sono mezzi dotati di tutte le attrezzature più moderne. Questa operazione proseguirà anche nei prossimi anni perché verranno stanziati ulteriori fondi proprio per favorire un un ricambio dei veicoli”.

“Oggi per noi è una giornata importante – ha detto il Comandante Luigi Altamura – perché arrivano mezzi nuovi, tra l’altro elettrici, quindi con un occhio di riguardo all’ambiente. Ci serviranno in vista dell’inizio dei cantieri della filovia, riuscendo a raggiungere in pochi minuti i luoghi interessati”.