Consiglieri emeriti. Al via le lezioni sui veronesi illustri

Dieci incontri gratuiti per presentare dodici concittadini, tra cui tre donne celebri, che l’iniziativa porta a conoscenza per il loro valore nei campi dell’arte e della cultura, ma anche della medicina, della filosofia e della religione.

Un ricco programma che si svolge da febbraio a novembre alla Società Letteraria.

Presentata la pubblicazione degli incontri 2020 e 2021 realizzata dall’associazione.

Naturalisti, artisti, religiosi, musicisti. Da martedì 21 febbraio ripartono gli incontri organizzati dall’associazione dei Consiglieri Emeriti per approfondire la conoscenza dei ‘veronesi illustri’, ovvero di quei cittadini che, a vario titolo, hanno contribuito a portare il nome di Verona fuori dai confini nazionali.

Nella nuova edizione, la sesta dall’avvio dell’iniziativa nel 2018, sarà presentata la vita di dodici concittadini, uomini e donne che hanno lasciato il segno nel mondo con il loro lavoro.

Un programma accuratamente selezionato dai membri dell’associazione Consiglieri Emeriti, che presenta un elenco di personalità i cui nomi sono familiari ai veronesi ma che, per il contributo dato alla comunità, meritano di essere approfonditi.

Gli atti degli incontri, come di consueto, saranno poi pubblicati nel libro edito dai Consiglieri Emeriti. Ultimo di questi il ‘Quaderno n. 20’, che presenta le lezioni svolte nel corso del 2020 e 2021, presentato questa mattina in sala Arazzi insieme al programma degli incontri 2023. Presenti il presidente del Consiglio Comunale Stefano Vallani, e per l’ Associazione Consiglieri Comunali Emeriti da Silvano Zavetti e Laura Bellamoli.

“Un viaggio nella storia di Verona e, in particolare, nella conoscenza di quei figli illustri, che con la loro vita hanno contribuito ad accrescere il valore della città scaligera nel mondo – ha sottolineato il presidente Vallani –. Si tratta di lezioni di alto livello culturale, che ogni anno sono molto partecipate. E’ un contributo fondamentale che l’associazione offre ai cittadini e alle cittadine di Verona, arricchito ulteriormente dalla pubblicazione che ne raccoglie gli atti e ne preserva ulteriormente la memoria. Con gli interventi delle edizioni 2020 e 2021 è stato composto un libro prezioso, un volume che fa comprendere la dimensione del lavoro realizzato dai consiglieri emeriti per questa importante iniziativa”.

“Questo è il sesto anno di incontri dei Veronesi Illustri – ha dichiarato Zavetti –. Le lezioni sono organizzate dalla nostra Associazioni in collaborazione con la Società Letteraria e il dipartimento Culture e Civiltà dell’Università di Verona. Siamo riusciti, con grande difficoltà, ad avere gli atti anche degli anni 2020 e 2021. Incontri realizzati, nonostante il periodo Covid, in presenza e in streaming. Il libro presentato oggi è il resoconto di questa avventura, resa possibile dall’impegno di tutti coloro che vi hanno partecipato”.

Lezioni 2023. Gli incontri sono realizzati con la collaborazione di Università e Società Letteraria di Verona e godono del patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale.

Si parte da febbraio per concludere il 28 novembre, con due cicli d’incontri, il primo fino al 23 maggio e il secondo, dopo l’estate, dal 19 settembre fino a fine novembre.

Le lezioni saranno in presenza alla Società Letteraria,con collegamento streaming per chi vuole partecipare da casa.

Tutti gli incontri inizieranno alle 17.30 e saranno visibili sul sito della Società Letteraria al link http://www.societaletteraria.it/streamingvideo/.

Questi i veronesi che verranno raccontati da esperti e docenti nei diversi appuntamenti: l’arcidiacono e architetto Pacifico (21 febbraio), i pittori Domenico e Francesco Morone (28 marzo) e Domenico e Cecilia Brusasorzi (11 aprile), il farmacista e naturalista Francesco Calzolari (16 maggio), il musicista Daniele Dal Barba (23 maggio). E, ancora, Aleardo Aleardi letterato, insegnante e patriota italiano (19 settembre), il filosofo, letterato e darwinista Gaetano Trezza (10 ottobre), lo scultore Ugo Zannoni (24 ottobre), la letterata ed editrice Virginia Tedeschi Treves (14 novembre). A chiudere il ciclo di incontri, la filologa e insegnante Caterina Vassalini (28 novembre).